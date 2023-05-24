Українську "Дію" презентували в США

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації "Дії" у США. Фото: Telegram/Дія

Сьогодні, 24 травня, у США відбулась презентації українського мобільного застосунку "Дія". У Вашингтоні завершився перший в історії саміт Diia in DC.

Про це повідомляє офіційний Telegram-акаунт додатку "Дія".

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Міністр цифрової трасфомації України Михайло Федоров на саміті Diia in DC у Вашингтоні поділився досягненнями цифрової України.

"Сьогодні "Дія" — це екосистема сервісів, що охоплюють всі сфери життя українців: від документів для новонародженого до розвитку власного бізнесу. Документи в смартфоні, оплата податків за 2 кліки, заява про шлюб в онлайні — це все вже реальність для мільйонів українців", — сказав він.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (посередині) під час презентації "Дії" у США. Фото: Telegram/Дія

"Дія" переходить на інші континенти

Зазначається, що команда Мінцифри веде переговори щодо експорту "Дії" з 10 країнами, кілька з яких підтримує USAID. І вже є результати — розгляд партнерства із Замбією та Колумбією.

Це під час заходу заявила Адміністратор USAID Саманта Пауер.

Адміністратор USAID Саманта Пауер під час презентації "Дія" у США. Фото: Telegram/Дія

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації "Дії" у США. Фото: Telegram/Дія

Михайло Федоров та Саманта Пауер під час презентації "Дія" у США. Фото: Telegram/Дія

Нагадаємо, раніше ми писали, що відтепер стає доступною послуга заміщення водійського посвідчення через застосунок "Дія". Зробити це можна всього за кілька кліків. Зазначається, що така послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ.

Покрокову інструкцію, як це зробити, Новини.LIVE написало тут.