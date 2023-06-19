Украинцев предупредили об опасных письмах на почтовые ящики UKR.NET
Украинцев предупредили о мошенниках, которые "завелись" на сервисе UKR.NET. Злоумышленники пытаются получить доступ к почтовым ящикам пользователей и рассылают им сомнительные сообщения.
Об этом сообщают в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.
Мошенники на сервисе UKR.NET
Мошенники отправляют пользователям электронные письма якобы от имени технической поддержки UKR NET и прикрепляют к ним дополнение с PDF-файлом.
"Злоумышленники вроде бы от имени технической поддержки UKR.NET отправляют электронные письма с темой "Замечена подозрительная активность @UKR.NET" и приложением в виде PDF-файла с названием "Предупреждение о безопасности.pdf" (электронный адрес отправителя — account.support.0 @ukr.net)", — говорится в сообщении.
В документе PDF пользователям угрожают заблокировать почтовый ящик и требуют подтвердить доступ к почтовому аккаунту, перейдя по ссылке, за которой кроется мошеннический сайт.
"На самом деле ссылка направляет на мошеннический сайт, имитирующий вебстраницу почтового сервиса. В случае аутентификации на поддельном вебсайте логин и пароль пользователя будут отправлены злоумышленникам. Следовательно, посторонние лица получат несанкционированный доступ к электронному почтовому ящику", — предупреждают в организации.
Специалисты CERT-UA, проанализировав данную кибератаку, обнаружили по меньшей мере 118 соответствующих доменных имен, зарегистрированных компанией "Internet Domain Service BS Corp" (@internet.bs, Багамские острова).
Рекомендации CERT-UA пользователям
Следовательно, специалисты CERT-UA рекомендуют:
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- настроить многофакторную аутентификацию;
- проверить, каким сторонним устройствам/приложениям предоставлен доступ к почтовому ящику, и принять другие меры по усилению безопасности.
Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) предупреждает граждан об активизации интернет-мошенников. В последнее время выросло количество телефонных звонков и сообщений якобы от имени банка, во время которых просят уточнить секретную информацию карт.