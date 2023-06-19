Украинцев предупредили об опасных письмах на почтовые ящики UKR.NET

Электронные мошенники. Фото: google

Украинцев предупредили о мошенниках, которые "завелись" на сервисе UKR.NET. Злоумышленники пытаются получить доступ к почтовым ящикам пользователей и рассылают им сомнительные сообщения.

Об этом сообщают в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

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Мошенники отправляют пользователям электронные письма якобы от имени технической поддержки UKR NET и прикрепляют к ним дополнение с PDF-файлом.

"Злоумышленники вроде бы от имени технической поддержки UKR.NET отправляют электронные письма с темой "Замечена подозрительная активность @UKR.NET" и приложением в виде PDF-файла с названием "Предупреждение о безопасности.pdf" (электронный адрес отправителя — account.support.0 @ukr.net)", — говорится в сообщении.

В документе PDF пользователям угрожают заблокировать почтовый ящик и требуют подтвердить доступ к почтовому аккаунту, перейдя по ссылке, за которой кроется мошеннический сайт.

"На самом деле ссылка направляет на мошеннический сайт, имитирующий вебстраницу почтового сервиса. В случае аутентификации на поддельном вебсайте логин и пароль пользователя будут отправлены злоумышленникам. Следовательно, посторонние лица получат несанкционированный доступ к электронному почтовому ящику", — предупреждают в организации.

Специалисты CERT-UA, проанализировав данную кибератаку, обнаружили по меньшей мере 118 соответствующих доменных имен, зарегистрированных компанией "Internet Domain Service BS Corp" (@internet.bs, Багамские острова).

Рекомендации CERT-UA пользователям

Следовательно, специалисты CERT-UA рекомендуют:

не переходить по подозрительным ссылкам;

настроить многофакторную аутентификацию;

проверить, каким сторонним устройствам/приложениям предоставлен доступ к почтовому ящику, и принять другие меры по усилению безопасности.

Сообщение о мошенниках. Фото: Госспецсвязи

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) предупреждает граждан об активизации интернет-мошенников. В последнее время выросло количество телефонных звонков и сообщений якобы от имени банка, во время которых просят уточнить секретную информацию карт.