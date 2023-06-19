Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Українців попередили про небезпечні листи на поштові скриньки UKR.NET arrow

Українців попередили про небезпечні листи на поштові скриньки UKR.NET

19 червня 2023 13:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Українців попередили про небезпечні листи на поштові скриньки UKR.NET
Електронні шахраї. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Українців попередили про шахраїв, які "завелися" на сервісі UKR.NET. Зловмисники намагаються дістати доступ до поштових скриньок користувачів та розсилають їм сумнівні повідомлення. 

Про це повідомляють у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Читайте також:

Шахраї на сервісі UKR.NET

Відтак, шахраї надсилають користувачам електронні листи нібито від імені технічної підтримки UKR NET та прикріпляють у них додаток з PDF-файлом. 

"Зловмисники начебто від імені технічної підтримки UKR.NET надсилають електронні листи з темою "Помічена підозріла активність @UKR.NET" та додатком у вигляді PDF-файлу з назвою "Попередження про безпеку.pdf" (електронна адреса відправника – [email protected])", — йдеться у повідомленні. 

У PDF-документі користувачам погрожують заблокувати поштову скриньку та вимагають підтвердити доступ до поштового акаунту, перейшовши за посиланням, за яким криється шахрайський сайт. 

"Насправді посилання спрямовує на шахрайський сайт, що імітує вебсторінку поштового сервісу. У разі автентифікації на підробному вебсайті логін та пароль користувача будуть надіслані зловмисникам. Отже, сторонні особи дістануть несанкціонований доступ до електронної поштової скриньки", — попереджають в організації. 

Фахівці CERT-UA, проаналізувавши дану кібератаку, виявили щонайменше 118 пов'язаних доменних імен, зареєстрованих компанією "Internet Domain Service BS Corp" (@internet.bs, Багамські острови). 

Рекомендації CERT-UA користувачам

Відтак, фахівці CERT-UA рекомендують: 

  • не переходити за підозрілими посиланнями;
  • налаштувати багатофакторну автентифікацію;
  • перевірити, яким стороннім пристроям / додаткам наданий доступ до поштової скриньки, та вжити інших заходів щодо посилення безпеки.

 

null
Повідомлення про шахраїв. Фото: Держспецзв'язку

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) попереджає громадян про активізацію інтернет-шахраїв. Останнім часом зросла кількість телефонних дзвінків та повідомлень нібито від імені банку, під час яких просять уточнити секретну інформацію карток.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB