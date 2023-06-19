Українців попередили про небезпечні листи на поштові скриньки UKR.NET

Електронні шахраї. Фото: google

Українців попередили про шахраїв, які "завелися" на сервісі UKR.NET. Зловмисники намагаються дістати доступ до поштових скриньок користувачів та розсилають їм сумнівні повідомлення.

Про це повідомляють у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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Шахраї на сервісі UKR.NET

Відтак, шахраї надсилають користувачам електронні листи нібито від імені технічної підтримки UKR NET та прикріпляють у них додаток з PDF-файлом.

"Зловмисники начебто від імені технічної підтримки UKR.NET надсилають електронні листи з темою "Помічена підозріла активність @UKR.NET" та додатком у вигляді PDF-файлу з назвою "Попередження про безпеку.pdf" (електронна адреса відправника – [email protected])", — йдеться у повідомленні.

У PDF-документі користувачам погрожують заблокувати поштову скриньку та вимагають підтвердити доступ до поштового акаунту, перейшовши за посиланням, за яким криється шахрайський сайт.

"Насправді посилання спрямовує на шахрайський сайт, що імітує вебсторінку поштового сервісу. У разі автентифікації на підробному вебсайті логін та пароль користувача будуть надіслані зловмисникам. Отже, сторонні особи дістануть несанкціонований доступ до електронної поштової скриньки", — попереджають в організації.

Фахівці CERT-UA, проаналізувавши дану кібератаку, виявили щонайменше 118 пов'язаних доменних імен, зареєстрованих компанією "Internet Domain Service BS Corp" (@internet.bs, Багамські острови).

Рекомендації CERT-UA користувачам

Відтак, фахівці CERT-UA рекомендують:

не переходити за підозрілими посиланнями;

налаштувати багатофакторну автентифікацію;

перевірити, яким стороннім пристроям / додаткам наданий доступ до поштової скриньки, та вжити інших заходів щодо посилення безпеки.

Повідомлення про шахраїв. Фото: Держспецзв'язку

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) попереджає громадян про активізацію інтернет-шахраїв. Останнім часом зросла кількість телефонних дзвінків та повідомлень нібито від імені банку, під час яких просять уточнити секретну інформацію карток.