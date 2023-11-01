Правительства 28 стран подписали декларацию о катастрофической опасности ИИ

Саммит по безопасности искусственного интеллекта. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Великобритания, США, ЕС и Китай заявили, что развитие искусственного интеллекта является катастрофической угрозой для человечества. Они подписали первую декларацию, которую посвятили этой технологии.

Об этом пишет The Guardian.

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Саммит по вопросам безопасности ИИ

Отмечается, что правительства 28 стран подписали декларацию в течение первого дня саммита по вопросам безопасности искусственного интеллекта. Такое мероприятие было организовано правительством Великобритании в Блетчли-парке.

Такая декларация является шаблоном для международного сотрудничества в будущем, ведь саммиты по вопросам безопасности ИИ запланированы в Южной Корее за шесть месяцев. Во Франции такой саммит состоится через год.

Угроза искусственного интеллекта

"Существует потенциал для серьезного, даже катастрофического, ущерба, умышленного или непреднамеренного, вытекающего из наиболее значимых возможностей этих моделей ИИ", — говорится в декларации.

По словам премьер-министра Британии Риши Сунака, такая декларация является "знаковым достижением, благодаря которому крупнейшие мировые государства по искусственному интеллекту пришли к соглашению о срочности понимания рисков, связанных с ИИ".

"Впервые у нас есть страны, которые соглашаются, что нам нужно не просто отдельно, а коллективно смотреть на риски, связанные с передовым ИИ", — прокомментировала британский министр технологий Мишель Донелан.

Напомним, ранее отдел компании NVIDIA, занимающийся искусственным интеллектом, представил инновационную разработку. Речь идет о нейросети Eureka, цель которой — научить роботов точному выполнению задач.