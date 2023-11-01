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Уряди 28 країн підписали декларацію про катастрофічну небезпеку ШІ

1 листопада 2023 18:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Уряди 28 країн підписали декларацію про катастрофічну небезпеку ШІ
Саміт з безпеки штучного інтелекту. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Велика Британія, США, ЄС і Китай заявили, що розвиток штучного інтелекту є катастрофічною загрозою для людства. Вони підписали першу декларацію, яку присвятили цій технології.

Про це пише The Guardian.

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Саміт з питань безпеки ШІ

Зазначається, що уряди 28 країн підписали декларацію протягом першого дня саміту, яка стосується питань безпеки штучного інтелекту. Такий захід був організований урядом Великої Британії в Блетчлі-парку.

Така декларація є шаблоном для міжнародної співпраці в майбутньому, адже саміти щодо питань безпеки ШІ заплановані в Південній Кореї за шість місяців. У Франції такий саміт відбудеться через рік.

Загроза штучного інтелекту

"Існує потенціал для серйозної, навіть катастрофічної, шкоди, навмисної чи ненавмисної, що випливає з найбільш значущих можливостей цих моделей ШІ", — йдеться у декларації.

За словами прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, така декларація є "знаковим досягненням завдяки якому найбільші світові держави зі штучного інтелекту дійшли згоди щодо терміновості розуміння ризиків, пов’язаних із ШІ".

"Уперше ми маємо країни, які погоджуються, що нам потрібно не просто окремо, а колективно дивитися на ризики, пов’язані з передовим ШІ", — прокоментувала британський міністр технологій Мішель Донелан.

Нагадаємо, раніше відділ компанії NVIDIA, який займається штучним інтелектом, представив інноваційну розробку. Йдеться про нейромережу Eureka, мета якої — навчити роботів точному виконанню завдань. 

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