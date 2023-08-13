"Все будет улучшаться": эксперты рассказали, как искусственный интеллект может спасти мир
Эксперты из разных отраслей рассказали, как искусственный интеллект может спасти мир. Они отмечают, что все будет улучшаться.
Об этом сообщает The Guardian.
Искусственный интеллект может спасти мир
Глава Canada CIFAR AI Дэвид Ролни говорит, что человечество уже сейчас может использовать инструменты искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата. По его словам, в будущем технология сможет анализировать снимки со спутников, где будут находить места вырубки лесов, а также зоны, подверженные затоплению.
К тому же ИИ сможет просчитать, как изменится спрос на электроэнергию, а также спрогнозировать погодные аномалии.
Американский изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл считает, что к 2029 году компьютеры пройдут тест Тюринга, а роботы не будут отличаться от людей. По его словам, искусственный интеллект поможет человечеству победить онкологию.
"Все будет улучшаться. Мы сможем вылечить рак, сердечные заболевания, продлить себе жизнь. Средняя продолжительность жизни в 1800 году составляла 30 лет, в 1900-м — 48, а сейчас она приближается к 80. Я предполагаю, что к 2029 году мы достигнем еще более значительного увеличения продолжительности жизни", — сказал Курцвейл.
Профессор компьютерных наук Монреальского университета Йошуа Бенджио подчеркнул, что в ближайшем будущем искусственный интеллект можно будет привлекать к разработке лекарств.
"Сложность разработки лекарств заключается в том, что необходимо перебрать много вариантов, которые не работают. Протестировать один препарат не так уж и дорого, но обычно что-то идет не так. Сейчас разработка новых лекарств стоит в среднем 1 млрд долларов. Благодаря современным технологиям это могло бы быть в десять раз дешевле. Вероятно, пройдут годы, прежде чем люди увидят эффект, но я почти уверен, что это будет удивительная революция с точки зрения здравоохранения", — отметил он.
Аналитик по работе искусственного интеллекта в Open Philanthropy Аджей Котра считает, что сложную и обыденную работу в будущем делегируют ИИ.
"Я думаю, мы могли бы жить в мире, где людям не нужно работать, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Вместо этого они могли бы заниматься проектами, которые для них значимы. Если представить, например, возможность космической экспансии с помощью технологий, изобретенных системами ИИ, у нас был бы выбор: стоит ли нам это делать? И что мы будем делать с ресурсами, которые мы найдем, если "углубимся" в космос? Системы искусственного интеллекта могли бы помочь нам обдумать все это и принять решение", — говорит Котра.
По словам профессора физики Массачусетского технологического института Макса Тегмарка, улучшение в сферах, выше перечисленных его коллегами, не предел. Он считает, что благодаря ИИ мир может процветать еще миллиарды лет.
"Положительный сценарий заключается в том, что мы ответственно развиваем сверхразум таким образом, чтобы иметь возможность контролировать его и извлекать из него пользу. Мы можем вылечить все болезни, стабилизировать наш климат, искоренить бедность и тому подобное. Мы можем процветать миллиарды лет. Большую часть времени, что человек живет на планете, он был как листок на ветру и практически не контролировал свою судьбу, а просто пытался не умереть с голоду и не быть съеденным хищниками. Наука, технологии и человеческий интеллект сделали нас капитанами собственного корабля", — говорит ученый.
Он добавил, что, если человечество сможет создать сверхразум и контролировать его, то это будет самый большой момент обретения силы в истории.
Напомним, британские ученые научили искусственный интеллект похищать данные с помощью распознавания звуков нажатия клавиш на клавиатуре. Так, ИИ может угадать введенную комбинацией с точностью до 95%.