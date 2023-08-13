"Все будет улучшаться": эксперты рассказали, как искусственный интеллект может спасти мир

Робот с искусственным интеллектом. Фото: google.com

Эксперты из разных отраслей рассказали, как искусственный интеллект может спасти мир. Они отмечают, что все будет улучшаться.

Об этом сообщает The Guardian.

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Искусственный интеллект может спасти мир

Глава Canada CIFAR AI Дэвид Ролни говорит, что человечество уже сейчас может использовать инструменты искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата. По его словам, в будущем технология сможет анализировать снимки со спутников, где будут находить места вырубки лесов, а также зоны, подверженные затоплению.

К тому же ИИ сможет просчитать, как изменится спрос на электроэнергию, а также спрогнозировать погодные аномалии.

Американский изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл считает, что к 2029 году компьютеры пройдут тест Тюринга, а роботы не будут отличаться от людей. По его словам, искусственный интеллект поможет человечеству победить онкологию.

"Все будет улучшаться. Мы сможем вылечить рак, сердечные заболевания, продлить себе жизнь. Средняя продолжительность жизни в 1800 году составляла 30 лет, в 1900-м — 48, а сейчас она приближается к 80. Я предполагаю, что к 2029 году мы достигнем еще более значительного увеличения продолжительности жизни", — сказал Курцвейл.

Профессор компьютерных наук Монреальского университета Йошуа Бенджио подчеркнул, что в ближайшем будущем искусственный интеллект можно будет привлекать к разработке лекарств.

"Сложность разработки лекарств заключается в том, что необходимо перебрать много вариантов, которые не работают. Протестировать один препарат не так уж и дорого, но обычно что-то идет не так. Сейчас разработка новых лекарств стоит в среднем 1 млрд долларов. Благодаря современным технологиям это могло бы быть в десять раз дешевле. Вероятно, пройдут годы, прежде чем люди увидят эффект, но я почти уверен, что это будет удивительная революция с точки зрения здравоохранения", — отметил он.

Аналитик по работе искусственного интеллекта в Open Philanthropy Аджей Котра считает, что сложную и обыденную работу в будущем делегируют ИИ.

"Я думаю, мы могли бы жить в мире, где людям не нужно работать, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Вместо этого они могли бы заниматься проектами, которые для них значимы. Если представить, например, возможность космической экспансии с помощью технологий, изобретенных системами ИИ, у нас был бы выбор: стоит ли нам это делать? И что мы будем делать с ресурсами, которые мы найдем, если "углубимся" в космос? Системы искусственного интеллекта могли бы помочь нам обдумать все это и принять решение", — говорит Котра.

По словам профессора физики Массачусетского технологического института Макса Тегмарка, улучшение в сферах, выше перечисленных его коллегами, не предел. Он считает, что благодаря ИИ мир может процветать еще миллиарды лет.

"Положительный сценарий заключается в том, что мы ответственно развиваем сверхразум таким образом, чтобы иметь возможность контролировать его и извлекать из него пользу. Мы можем вылечить все болезни, стабилизировать наш климат, искоренить бедность и тому подобное. Мы можем процветать миллиарды лет. Большую часть времени, что человек живет на планете, он был как листок на ветру и практически не контролировал свою судьбу, а просто пытался не умереть с голоду и не быть съеденным хищниками. Наука, технологии и человеческий интеллект сделали нас капитанами собственного корабля", — говорит ученый.

Он добавил, что, если человечество сможет создать сверхразум и контролировать его, то это будет самый большой момент обретения силы в истории.

Напомним, британские ученые научили искусственный интеллект похищать данные с помощью распознавания звуков нажатия клавиш на клавиатуре. Так, ИИ может угадать введенную комбинацией с точностью до 95%.