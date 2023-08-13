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"Усе буде поліпшуватися": експерти розповіли, як штучний інтелект може врятувати світ

13 серпня 2023 16:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Усе буде поліпшуватися": експерти розповіли, як штучний інтелект може врятувати світ
Робот зі штучним інтелектом. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Експерти з різних галузей розповіли, як штучний інтелект може врятувати світ. Вони наголошують, що все буде поліпшуватися.

Про це повідомляє The Guardian.

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Штучний інтелект може врятувати світ

Голова Canada CIFAR AI Девід Ролні каже, що людство вже зараз може використовувати інструменти штучного інтелекту у боротьбі зі зміною клімату. За його словами, у майбутньому технологія зможе аналізувати знімки із супутників, де знаходитиме місця вирубки лісів, а також зони, які схильні до затоплення.

До того ж ШІ зможе прорахувати, як зміниться попит на електроенергію, а також спрогнозувати погодні аномалії. 

Американський винахідник і футуролог Рей Курцвейл вважає, що до 2029 року комп'ютери пройдуть тест Тюрінга, а роботи не будуть відрізнятися від людей. За його словами, штучний інтелект допоможе людству перемогти онкологію.

"Усе буде поліпшуватися. Ми зможемо вилікувати рак, серцеві захворювання, продовжити собі життя. Середня тривалість життя у 1800 році становила 30 років, у 1900-му — 48, а зараз вона наближається до 80. Я передбачаю, що до 2029 року ми досягнемо ще значнішого збільшення тривалості життя", — сказав Курцвейл.

Професор комп’ютерних наук Монреальського університету Йошуа Бенджіо наголосив, що у найближчому майбутньому штучний інтелект можна буде залучати до розробки ліків.

"Складність розробки ліків полягає у тому, що необхідно перебрати багато варіантів, які не працюють. Протестувати один препарат не так вже й дорого, але зазвичай щось іде не так. Нині розробка нових ліків коштує в середньому 1 млрд доларів. Завдяки сучасним технологіям це могло б бути вдесятеро дешевше. Ймовірно, минуть роки, перш ніж люди побачать ефект, але я майже впевнений, що це буде дивовижна революція з точки зору охорони здоров’я", — зазначив він.

Аналітик з роботи штучного інтелекту в Open Philanthropy Аджей Котра вважає, що складну та буденну роботу у майбутньому делегують ШІ.

"Я думаю, ми могли б жити у світі, де людям не потрібно працювати, щоб заробляти собі на прожиття. Замість цього вони могли б займатися проєктами, які для них значущі. Якщо уявити, наприклад, можливість космічної експансії за допомогою технологій, винайдених системами ШІ, у нас був би вибір: чи варто нам це робити? І що ми будемо робити з ресурсами, які ми знайдемо, якщо "заглибимося" в космос? Системи штучного інтелекту могли б допомогти нам обміркувати все це і прийняти рішення", — каже Котра.

За словами професора фізики Массачусетського технологічного інституту Макса Тегмарка, поліпшення у сферах, вище перерахованих його колегами, не межа. Він вважає, що завдяки ШІ світ може процвітати ще мільярди років.

"Позитивний сценарій полягає у тому, що ми відповідально розвиваємо надрозум таким чином, щоби могти контролювати його та отримувати з нього користь. Ми можемо вилікувати всі хвороби, стабілізувати наш клімат, викорінити бідність тощо. Ми можемо процвітати мільярди років. Більшу частину часу, що людина живе на планеті, вона була як листок на вітрі й практично не контролювала свою долю, а просто намагалася не померти з голоду і не бути з'їденою хижаками. Наука, технології та людський інтелект зробили нас капітанами власного корабля", — каже науковець.

Він додав, що, якщо людство зможе створити надрозум і контролювати його, то це буде найбільший момент набуття сили в історії.

Нагадаємо, британські вчені навчили штучний інтелект викрадати дані за допомогою розпізнавання звуків натискання клавіш на клавіатурі. Так, ШІ може вгадати введену комбінацією з точністю до 95%.

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