В "Дії" скоро можно будет заказать водительское удостоверение
В украинском приложении "Дія" еще в мае 2023 года появилась услуга, благодаря которой можно подать заявку на замену водительского удостоверения. Однако, чтобы получить его, необходимо обращаться лично в сервисный центр МВД. Но уже скоро можно будет заказать доставку удостоверения в отделение Укрпочты или курьером по удобному для вас адресу.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Как затестить услугу
Чтобы присоединиться к бета-тестированию, нужно:
- водительское удостоверение в "Дії", которое уже необходимо заменить;
- цифровой паспорт,
- зарегистрированное место жительства или вид на жительство в приложении;
- верифицированный налоговый номер.
Зарегистрироваться можно в чат-боте "Дія".
Кто присоединился к обновлению
"Сервис усовершенствован Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром МВД, ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта"", — добавили в сообщении.
Напомним, в последнее время в Украине у водителей все чаще выявляют поддельные водительские удостоверения. Мы рассказали, как проверить подлинность своих прав и какая ответственность наступает в случае умышленного незаконного получения документа
Также мы писали о том, что Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств.