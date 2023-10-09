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В "Дії" скоро можно будет заказать водительское удостоверение

9 октября 2023 22:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В "Дії" скоро можно будет заказать водительское удостоверение
Водительское удостоверение в "Дії". Иллюстративное фото: Минцифры
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В украинском приложении "Дія" еще в мае 2023 года появилась услуга, благодаря которой можно подать заявку на замену водительского удостоверения. Однако, чтобы получить его, необходимо обращаться лично в сервисный центр МВД. Но уже скоро можно будет заказать доставку удостоверения в отделение Укрпочты или курьером по удобному для вас адресу.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

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Как затестить услугу

Чтобы присоединиться к бета-тестированию, нужно:

  • водительское удостоверение в "Дії", которое уже необходимо заменить;
  • цифровой паспорт,
  • зарегистрированное место жительства или вид на жительство в приложении;
  • верифицированный налоговый номер.

Зарегистрироваться можно в чат-боте "Дія".

Кто присоединился к обновлению

"Сервис усовершенствован Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром МВД, ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта"", — добавили в сообщении.

водительские права в Действии
Скриншот сообщения

Напомним, в последнее время в Украине у водителей все чаще выявляют поддельные водительские удостоверения. Мы рассказали, как проверить подлинность своих прав и какая ответственность наступает в случае умышленного незаконного получения документа

Также мы писали о том, что Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств.

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