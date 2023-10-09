В "Дії" незабаром можна буде замовити водійське посвідчення

Водійське посвідчення в "Дії". Ілюстративне фото: Мінцифри

В українському застосунку "Дія" ще в травні 2023 року з'явилася послуга, завдяки якій можна подати заявку на заміну посвідчення водія. Проте, щоб отримати його, необхідно було звертатися особисто в сервісний центр МВС. Але вже скоро можна буде замовити доставку посвідчення у відділення Укрпошти або кур’єром на зручну для вас адресу.

Про це розповіли у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Читайте також:

Як затестити послугу

Аби долучитися до бета-тестування, потрібно:

водійське посвідчення в "Дії", яке вже необхідно замінити;

цифровий паспорт,

зареєстроване місце проживання або посвідку на проживання в застосунку;

верифікований податковий номер.

Зареєструватися можна в чат-боті "Дія".

Хто долучився до оновлення

"Сервіс удосконалено Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС, ДП "Інфотех" та АТ "Укрпошта"", — додали у повідомленні.

Скриншот допису

Нагадаємо, останнім часом в Україні у водіїв все частіше виявляють підроблені посвідчення водія. Ми розповіли, як перевірити справжність своїх прав та яка відповідальність настає у разі умисного незаконного отримання документа

Також ми писали про те, що Кабінет міністрів України вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.