В Эстонии хотят запретить госслужащим использовать TikTok

Социальная сеть TikTok

В Эстонии принято решение о запрете использования TikTok на служебных устройствах для государственных служащих. Данная мера будет введена в действие до конца марта.

Об этом пишет издание ERR.

Запрет на использование соцсети

По словам министра информационных технологий и внешней торговли Эстонии Кристиана Ярвана, запрет касается только мобильных телефонов, предоставленных госслужащим на правах служебного имущества.

Министр отметил, что если государственный служащий использует свой личный телефон на работе, власти не собираются вмешиваться в это. В первую очередь мера направлена на ограничение использования TikTok, который будет удален с государственных смартфонов.

Такое решение может быть связано с опасениями о возможных угрозах информационной безопасности, так как TikTok является китайским приложением, и возникают опасения о его использовании для сбора данных или в качестве инструмента для распространения дезинформации.

Важно отметить, что подобные запреты на использование TikTok и других китайских приложений уже были введены в ряде стран, включая Индию и США, по причине сомнений в их безопасности и прозрачности.

Эстония, продолжая следовать тенденциям и международным стандартам, стремится обеспечить надежную и безопасную рабочую среду для своих госслужащих, исключая возможность утечки конфиденциальной информации или компрометации служебных устройств через потенциально опасные приложения.

Напомним, что Китай высказал решительный протест против принудительной продажи TikTok, как требовала администрация Байдена, и заявил, что подобная продажа может подорвать доверие мировых инвесторов к США. Китайское Министерство торговли сообщило, что продажа TikTok связана с экспортом технологий и должна быть согласована с китайскими законами и правилами.