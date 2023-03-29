В Естонії хочуть заборонити держслужбовцям використовувати TikTok

Соціальна мережа TikTok

В Естонії ухвалено рішення про заборону використання TikTok на службових пристроях для державних службовців. Цей захід буде введений в дію до кінця березня.

Про це пише видання ERR.

Заборона використання соцмережі

За словами міністра інформаційних технологій та зовнішньої торгівлі Естонії Крістіана Ярвана, заборона стосується лише мобільних телефонів, наданих держслужбовцям на правах службового майна.

Міністр зазначив, що якщо державний службовець використовує свій особистий телефон на роботі, влада не збирається втручатися в це. Насамперед міра спрямована на обмеження використання TikTok, який буде видалено з державних смартфонів.

Таке рішення може бути пов'язане з побоюваннями про можливі загрози інформаційній безпеці, оскільки TikTok є китайським додатком, і виникають побоювання про його використання для збору даних або як інструмент для поширення дезінформації.

Важливо відзначити, що подібні заборони на використання TikTok та інших китайських додатків вже були введені в ряді країн, включаючи Індію та США, через сумніви щодо їх безпеки та прозорості.

Естонія, продовжуючи дотримуватися тенденцій та міжнародних стандартів, прагне забезпечити надійне та безпечне робоче середовище для своїх держслужбовців, виключаючи можливість витоку конфіденційної інформації або компрометації службових пристроїв через потенційно небезпечні програми.

Нагадаємо, що Китай висловив рішучий протест проти примусового продажу TikTok, як вимагала адміністрація Байдена, і заявив, що такий продаж може підірвати довіру світових інвесторів до США. Китайське Міністерство торгівлі повідомило, що продаж TikTok пов'язаний з експортом технологій і має бути узгоджений з китайськими законами та правилами.