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У Instagram появилась функция, которая позволит пользователям делать стикеры из своих фото

23 октября 2023 17:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
У Instagram появилась функция, которая позволит пользователям делать стикеры из своих фото
Нью-Йоркский офис Instagram. Фото: Instagram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Последняя тестовая функция Instagram превращает фотографии пользователей в наклейки для Reels и Stories. Этот инструмент должен быть проще всех предыдущих разработок.

Об этом сообщает Engadget.

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Компания Meta в последнее время делает все возможное для стикеров, созданных искусственным интеллектом. Однако этот инструмент гораздо проще. Он просто выберет объект фотографии и удалит фон, создав свободно плавающую наклейку, которую можно разместить поверх другого содержимого в контенте.

Кроме создания наклеек из фотографий, сохраненных на смартфоне, пользователи смогут делать их из "соответствующих изображений, которые вы видите в Instagram".

Речь идет только о тестах, которые не доступны для всех пользователей. Так как это действительно выглядит пользователи увидят впоследствии.

Ранее мы сообщали, что компания Meta, владеющая соцсетями Instagram и Facebook, пообещала больше не блокировать контент о полке "Азов". Facebook и Instagram – важные инструменты для донесения правды о войне до всего мира.

Напомним, что Meta предупредила, что использование шпионского программного обеспечения для неизбирательного таргетинга на пользователей, включая журналистов и активистов, является постоянной угрозой в соцсетях.

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