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В Instagram з'явилася функція, яка дозволить користувачам робити стікери зі своїх фото

23 жовтня 2023 17:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Instagram з'явилася функція, яка дозволить користувачам робити стікери зі своїх фото
Нью-Йоркський офіс Instagram. Фото: Instagram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Остання тестова функція Instagram перетворює фотографії користувачів на наклейки для Reels та Stories. Цей інструмент має бути простішим за усі попередні розробки. 

Про це повідомляє Engadget.

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Компанія Meta останнім часом робить все можливе для стікерів, створених штучним інтелектом. Проте цей цей інструмент набагато простіший. Він просто вибере об’єкт фотографії та видалить фон, створивши вільно плаваючу наклейку, яку можна розмістити поверх іншого вмісту у контенті.

Окрім створення наклейок із фотографій, збережених на смартфоні, користувачі зможуть робити їх із "відповідних зображень, які ви бачите в Instagram".

Наразі йдеться лише про тести, які не доступні для всіх користувачів. Тож як це насправді виглядає користувачі побачать згодом.

Раніше ми повідомляли, що компанія Meta, яка володіє соцмережами Instagram і Facebook, пообіцяла більше не блокувати контент про полк "Азов". Facebook та Instagram — важливі інструменти для донесення правди про війну до всього світу.

Нагадуємо, що Meta попередила, що використання шпигунського програмного забезпечення для невибіркового таргетингу на користувачів, включно з журналістами та активістами, є постійною загрозою у соцмережах. 

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