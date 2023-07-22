В Израиле разоблачили сеть российских фейков, под видом местных новостей

Российские хакеры. Иллюстративное фото: pixabay

В Израиле в соцсетях Twitter и Telegram российская пропаганда публикует фейковые статьи, которые выглядят как израильские новости на иврите. Пропагандисты распространяют ложные материалы, используя логотипы израильских сайтов и подписывают их реальными журналистами страны.

Об этом пишет издание Ynet.

Читайте также:

Для чего это России

Целью хакеров является распространение дезинформации, лжи и разногласий между обществом Израиля. Также РФ пытается убедить граждан государства перестать поддерживать Украину.

По словам руководителя исследовательского отдела Cybereason Илана Сокола, они смогли выявить механизм по производству из ложных новостей из-за имитации новостных изданий, чтобы повлиять на главных людей, принимающих решение в Израиле.

Как это организовали

Отмечается, что фейковые новости распространялись в виде привычных для жителей Израиля материалов, используя формат известных новостных сайтов. К примеру, 12 канала ИТВ и сайта Walla.

На скриншоте ниже есть новость, где написано: "Что касается Украины, руководство Израиля занимает позицию напуганного страуса", а в подзаголовке уточняется, что "поддержка Украины нанесет Израилю только вред и удар по репутации".

Поставленные авторы материалов — настоящие израильские журналисты, хотя они такого не писали.

Скриншот новости. Источник: Ynet

Фейковые новости через политиков

Также в некоторых поддельных статьях написали цитаты министров, которые говорят предупреждения относительно нашей страны, однако из уст высокопоставленных чиновников таких слов не звучало.

Фейковая новость, где якобы критикуют посла Израиля в Украине. Скриншот: Ynet

Кроме того, в фейковых новостях можно увидеть утверждение, что РФ ведет войну в Украине против "нацистов" и что украинцы прибегают к провокациям для развития войны на Ближнем Востоке.

В свою очередь, на одном из сайтов был материал, в котором президента США Джо Байдена и других американских чиновников-демократов обвинили в том, что они организовывают демонстрации против властей Израиля. Таким образом, российские пропагандисты хотят создать скандал между президентами обеих стран.

Статья о Байдене и руководстве Израиля. Скриншот: Ynet

Киберспециалисты выяснили, что спецслужбы, создающие подобный контент, находятся в РФ. Израильская разведка также направила разведчикам РФ заявление, где требуется остановить распространять фейки и атаковать их сайты.

Напомним, ранее украинские хакеры KibOrg взломали закрытую конференцию коллаборантов. Они обсуждали кражи украинских детей и депортацию в Россию.