Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow В Израиле разоблачили сеть российских фейков, под видом местных новостей arrow

В Израиле разоблачили сеть российских фейков, под видом местных новостей

22 июля 2023 12:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Израиле разоблачили сеть российских фейков, под видом местных новостей
Российские хакеры. Иллюстративное фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Израиле в соцсетях Twitter и Telegram российская пропаганда публикует фейковые статьи, которые выглядят как израильские новости на иврите. Пропагандисты распространяют ложные материалы, используя логотипы израильских сайтов и подписывают их реальными журналистами страны.

Об этом пишет издание Ynet.

Читайте также:

Для чего это России

Целью хакеров является распространение дезинформации, лжи и разногласий между обществом Израиля. Также РФ пытается убедить граждан государства перестать поддерживать Украину.

По словам руководителя исследовательского отдела Cybereason Илана Сокола, они смогли выявить механизм по производству из ложных новостей из-за имитации новостных изданий, чтобы повлиять на главных людей, принимающих решение в Израиле.

Как это организовали

Отмечается, что фейковые новости распространялись в виде привычных для жителей Израиля материалов, используя формат известных новостных сайтов. К примеру, 12 канала ИТВ и сайта Walla.

На скриншоте ниже есть новость, где написано: "Что касается Украины, руководство Израиля занимает позицию напуганного страуса", а в подзаголовке уточняется, что "поддержка Украины нанесет Израилю только вред и удар по репутации".

Поставленные авторы материалов — настоящие израильские журналисты, хотя они такого не писали.

Россия распространяет фейки об Украине, подрабатывая новости на израильских сайтах: как это происходит
Скриншот новости. Источник: Ynet

Фейковые новости через политиков

Также в некоторых поддельных статьях написали цитаты министров, которые говорят предупреждения относительно нашей страны, однако из уст высокопоставленных чиновников таких слов не звучало.

Россия распространяет фейки об Украине, подрабатывая новости на израильских сайтах: как это происходит
Фейковая новость, где якобы критикуют посла Израиля в Украине. Скриншот: Ynet

Кроме того, в фейковых новостях можно увидеть утверждение, что РФ ведет войну в Украине против "нацистов" и что украинцы прибегают к провокациям для развития войны на Ближнем Востоке.

В свою очередь, на одном из сайтов был материал, в котором президента США Джо Байдена и других американских чиновников-демократов обвинили в том, что они организовывают демонстрации против властей Израиля. Таким образом, российские пропагандисты хотят создать скандал между президентами обеих стран.

Россия распространяет фейки об Украине, подрабатывая новости на израильских сайтах: как это происходит
Статья о Байдене и руководстве Израиля. Скриншот: Ynet

Киберспециалисты выяснили, что спецслужбы, создающие подобный контент, находятся в РФ. Израильская разведка также направила разведчикам РФ заявление, где требуется остановить распространять фейки и атаковать их сайты.

Напомним, ранее украинские хакеры KibOrg взломали закрытую конференцию коллаборантов. Они обсуждали кражи украинских детей и депортацию в Россию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Из законопроекта Зеленского об английском языке изъяли скандальные нормы

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз