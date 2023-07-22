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В Ізраїлі викрили мережу російських фейків, які були під виглядом місцевих новин

22 липня 2023 12:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Ізраїлі викрили мережу російських фейків, які були під виглядом місцевих новин
Російські хакери. Ілюстративне фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Ізраїлі в соцмережах Twitter та Telegram російська пропаганда публікує фейкові статті, які виглядають як ізраїльські новини на івриті. Пропагандисти поширюють несправжні матеріали, використовуючи логотипи ізраїльських сайтів та підписують їх реальними журналістами країни.

Про це пише видання Ynet.

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Метою хакерів є поширення дезінформації, брехні та непорозумінь між суспільством Ізраїля. Також РФ намагається переконати громадян держави перестати підтримувати Україну.

За словами очільника дослідницького відділу Cybereason Ілана Сокола, вони змогли виявити механізм з виробництва з неправдивих новин через імітацію новинних видань, аби вплинути на головних людей, які приймають рішення в Ізраїлі.

Як це організували

Зазначається, що фейкові новини поширювали у вигляді матеріалів звичних для мешканців Ізраїля, використовуючи формат відомих новинних сайтів. До прикладу, 12 каналу ІТВ та сайту Walla. 

На скриншоті нижче є новина, де написано: "Стосовно України керівництво Ізраїлю займає позицію наляканого страуса", а в підзаголовку уточнюється, що "підтримка України завдасть Ізраїлю лише шкоди та удару по репутації".

Поставлені автори матеріалів — справжі ізраїльські журналісти, хоча вони такого не писали.

Росія поширює фейки про Україну, підробляючи новини на ізраїльських сайтах: як це відбувається
Скриншот новини. Джерело: Ynet

Фейкові новини через політиків

Також в деяких підроблених статтях написали цитати міністрів, які говорять попередження стосовно нашої країни, проте з вуст високопосадовців таких слів не лунало.

Росія поширює фейки про Україну, підробляючи новини на ізраїльських сайтах: як це відбувається
Фейкова новина, де нібито критикують посла Ізраїля в Україні. Скриншот: Ynet

Крім того, у фейкових новинах можна побачити твердження, що РФ веде війну в Україні проти "нацистів" і що українці вдаються до провокацій для розвитку війни на Близькому Сході.

Своєю чергою на одному із сайтів був матеріал, в якому президента США Джо Байдена та інших американських посадовців-демократів звинуватили в тому, що вони організовують демонстрації проти влади Ізраїля. Таким чином російські пропагандисти хочуть створити скандал між президентами обох країн.

Росія поширює фейки про Україну, підробляючи новини на ізраїльських сайтах: як це відбувається
Стаття про Байдена та керівництво Ізраїля. Скриншот: Ynet

Кіберфахівці з'ясували, що спецслужби, які створюють такий контент, перебувають в РФ. Ізраїльська розвідка також надіслала розвідникам РФ заяву, де вимагається зупинити поширювати фейки та атакувати їхні сайти. 

Нагадаємо, раніше українські хакери KibOrg взламали закриту конференцію колаборантів. Вони обговорювали крадіжки українських дітей та депортацію їх до Росії.

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