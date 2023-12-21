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В сети "Х" массовые технические сбои — пользователи не видят никаких публикаций

21 декабря 2023 11:10
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
В сети "Х" массовые технические сбои — пользователи не видят никаких публикаций
Иллюстративное фото: google.com
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

С утра 21 декабря пользователи сети "Х" сообщают о том, что не видят никаких публикаций. Больше жалоб поступает из Европы и Америки.

Соответствующие данные зафиксировал Downdetector.

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Пользователи X (ранее Twitter) сообщают о массовых сбоях в работе соцсети.

Скриншот

"Пользователи во всем мире не видят своих и чужих публикаций. Причину еще не выяснили", — сообщил Downdetector.

Больше всего жалоб поступает из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Индии.

Владельцем сети "Х" является всемирно известный миллиардер и изобретательный Илон Маск, который недавно с иронией высказался об Иране и военных базах США.

Напомним, мобильный оператор связи "Киевстар" уже смог восстановить все свои услуги в Украине и за границей. Последней услугой, по восстановлению которой занимались специалисты компании, стал международный роуминг.

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