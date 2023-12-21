В мережі "Х" масові технічні збої — користувачі не бачать жодних публікацій
Зранку 21 грудня користувачі мережі "Х" повідомляють про те, що не бачать жодних публікацій. Найбільше скарг надходить з Європи та Америки..
Відповідні дані зафіксував Downdetector.
Що сталось з мережею "Х"
Користувачі X (раніше Twitter) повідомляють про масові збої у роботі соцмережі.
"Користувачі в усьому світі не бачать своїх і чужих публікацій. Причину ще не зʼясували", — повідомив Downdetector.
Найбільше скарг надходить зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Індії.
Власником мережі "Х" є всесвітньовідомий мільярдер та винахідних Ілон Маск, який нещодавно з іронією висловився про Іран і військові бази США.
Нагадаємо, мобільний оператор зв'язку "Київстар" вже зміг відновити всі свої послуги в Україні та за кордоном. Останньою послугою, над відновленням якої займалися фахівці компанії, став міжнародний роумінг.
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