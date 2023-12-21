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В мережі "Х" масові технічні збої — користувачі не бачать жодних публікацій

21 грудня 2023 11:10
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
В мережі "Х" масові технічні збої — користувачі не бачать жодних публікацій
Ілюстративне фото: google.com
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Зранку 21 грудня користувачі мережі "Х" повідомляють про те, що не бачать жодних публікацій. Найбільше скарг надходить з Європи та Америки..

Відповідні дані зафіксував Downdetector.

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Користувачі X (раніше Twitter) повідомляють про масові збої у роботі соцмережі.

Скриншот

"Користувачі в усьому світі не бачать своїх і чужих публікацій. Причину ще не зʼясували", — повідомив Downdetector.

Найбільше скарг надходить зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Індії.

Власником мережі "Х" є всесвітньовідомий мільярдер та винахідних Ілон Маск, який нещодавно з іронією висловився про Іран і військові бази США.

Нагадаємо, мобільний оператор зв'язку "Київстар" вже зміг відновити всі свої послуги в Україні та за кордоном. Останньою послугою, над відновленням якої займалися фахівці компанії, став міжнародний роумінг.

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