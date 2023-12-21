В мережі "Х" масові технічні збої — користувачі не бачать жодних публікацій

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Зранку 21 грудня користувачі мережі "Х" повідомляють про те, що не бачать жодних публікацій. Найбільше скарг надходить з Європи та Америки..

Відповідні дані зафіксував Downdetector.

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"Користувачі в усьому світі не бачать своїх і чужих публікацій. Причину ще не зʼясували", — повідомив Downdetector.

Найбільше скарг надходить зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Індії.

Власником мережі "Х" є всесвітньовідомий мільярдер та винахідних Ілон Маск, який нещодавно з іронією висловився про Іран і військові бази США.

Нагадаємо, мобільний оператор зв'язку "Київстар" вже зміг відновити всі свої послуги в Україні та за кордоном. Останньою послугою, над відновленням якої займалися фахівці компанії, став міжнародний роумінг.