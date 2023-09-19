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В Украине презентовали платформу Дія.Engine: она поможет сэкономить миллионы

19 сентября 2023 13:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Украине презентовали платформу Дія.Engine: она поможет сэкономить миллионы
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Delo.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Министерстве цифровой трансформации была создана платформа Дія.Engine. Она позволит быстро и безопасно цифровизировать и автоматизировать государственные услуги и реестры.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Дія.Engine — это инновационный инструмент, который позволяет органам власти удобно и быстро создавать реестры, автоматизировать услуги и базы данных. Благодаря этому государство сможет экономить миллионы, а украинцы будут быстрее получать качественные сервисы онлайн", — объяснил Федоров.

Министр напомнил, что большинство баз данных и систем в Украине технологически устарели и уязвимы к кибератакам. Часть хранится в бумажном виде или эксель-табличках. По словам главы Минцифры, без их трансформации и обновления невозможно построить самое удобное цифровое государство в мире.

"Сейчас на платформе Дія.Engine разрабатывается 50 реестров, часть из них уже работает в пользу украинцев. Например, Реестр поврежденного и разрушенного имущества, который помог запустить услугу еВідновлення в Дії. Сервис стал основой для прозрачного восстановления", — подчеркнул Федоров.

Он отметил, что для разработки реестров в Дія.Engine не нужны большие команды или специалисты высокого уровня.

"Овладеть широким функционалом можно легко и быстро. На сегодняшний день подготовили 70 разработчиков, которые уже создают реестры и цифровые услуги на платформе", — заявил Федоров.

Ранее мы сообщали, что украинское законодательство не предусматривает выдачи повесток в электронном виде. А создание электронных баз данных может обернуться проблемами в связи с мощными действиями российских хакеров на службе Кремля.

Напоминаем, в Дії станет еще больше услуг. Так, с понедельника, 4 сентября, в Дії откроют еще четыре новых социальных сервиса.

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