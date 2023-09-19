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В Україні презентували платформу Дія.Engine: вона допоможе зекономити мільйони

19 вересня 2023 13:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Україні презентували платформу Дія.Engine: вона допоможе зекономити мільйони
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Delo.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Міністерстві цифрової трансформації створилили платформу Дія.Engine. Вона дасть змогу швидко й безпечно цифровізувати й автоматизувати державні послуги та реєстри. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Навіщо потрібна Дія.Engine

"Дія.Engine — це інноваційний інструмент, який дає змогу органам влади зручно та швидко створювати реєстри, автоматизувати послуги й бази даних. Завдяки цьому держава зможе економити мільйони, а українці швидше отримуватимуть якісні сервіси онлайн", — наголосив Федоров.

Міністр нагадав, що більшість баз даних та систем в Україні технологічно застарілі і вразливі до кібератак. Частина досі зберігається в паперовому вигляді чи ексель-табличках. За словами очільника Мінцифри, без їх трансформації та оновлення неможливо побудувати найзручнішу цифрову державу у світі.

"Зараз на платформі Дія.Engine розробляється 50 реєстрів, частина з них уже працює на користь українців. Наприклад, Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, який допоміг запустити послугу єВідновлення в Дії. Сервіс став основою для прозорої відбудови", — підкреслив Федоров.

Він зауважив, що для розробки реєстрів у Дія.Engine не потрібні великі команди чи фахівці високого рівня.

"Опанувати широкий функціонал можна легко і швидко. На сьогодні підготували 70 розробників, які вже створюють реєстри та цифрові послуги на платформі", — заявив Федоров.

Раніше ми повідомляли, українське законодавство не передбачає видачі повісток в електронному вигляді. А створення електронних баз данних може обернутися проблемами у зв’язку із потужними діями російських хакерів на службі Кремля.

Нагадуємо, у "Дії" стане ще більше послуг. Так, із понеділка, 4 вересня, в "Дії" відкриють ще чотири нові соціальні сервіси.  

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