В Украине сокращают "айтишников": почему это происходит

Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

В Украине массово сокращают IT-специалистов. Число сотрудников в компаниях сократилось на 6,6%, или на 6100 человек, за последние шесть месяцев.

Об этом говорится в исследовании Dou.

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Сокращение IT-специалистов

В исследовании говорится, что сокращение происходит из-за того, что иностранные заказчики закрыли многие действующие IT-проекты в Украине из-за военных рисков.

Самой крупной IT-компанией в стране по количеству сотрудников является EPAM — 10–230 человек. За последние шесть месяцев количество специалистов сократилось на 1145 человек.

На втором месте в рейтинге топ-50 IT-компаний в Украине — SoftServe. Сейчас там работают около 8300 человек, что на 1124 меньше, чем в декабре 2022 года.

На третьем месте — GlobalLogic. В компании работают 6500 наемных сотрудников. За полгода сократили 375 человек.

Общее количество сотрудников в 50 крупнейших IT-компаниях Украины в июле 2023 года составило 86,3 тыс. человек против 92,4 тыс. зимой.

В исследовании говорится, что большинство участников рынка не планируют нанимать на работу более 50-200 человек в следующие шесть месяцев.

Иностранные заказчики сдержанно размещают IT-проекты в Украине из-за военных рисков. К тому же сокращение происходит из-за релокации и переезда многих специалистов за границу.

Прирост специалистов показали 15 компаний из 50. Три из них выросли более чем на 100 человек. Лидер роста — Netpeak Group. Там наняли 216 специалистов за первое полугодие.

Лидеры роста за первое полугодие. Фото: Dou

Напомним, на украинском рынке труда существует много предложений для желающих работать в сфере IT-технологий даже без опыта. При этом можно рассчитать заработную плату до 30 тыс. грн.

Также мы писали, что в Украине во время военного положения начнут штрафовать работодателей, если те будут трудоустраивать граждан без военно-учетного документа. Это касается и учебных заведений.