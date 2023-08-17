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В Україні скорочують "айтішників": чому це відбувається

17 серпня 2023 13:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні скорочують "айтішників": чому це відбувається
Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні масово скорочують IT-спеціалістів. Кількість співробітників в компаніях скоротилася на 6,6%, або на 6100 осіб, за останні шість місяців.

Про це йдеться в дослідженні Dou.

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Скорочення IT-спеціалістів

У дослідженні йдеться, що скорочення відбувається через те, що іноземні замовники закрили багато чинних ІТ-проєктів в Україні через військові ризики.

Найбільшою IT-компанією в країні за кількістю співробітників є EPAM — 10–230 осіб. За останні шість місяців кількість спеціалістів скоротилася на 1145 осіб.

На другому місці в рейтингу ТОП-50 IT-компаній в Україні — SoftServe. Наразі там працюють близько 8300 осіб, що на 1124 осіб менше, ніж у грудні 2022 року.

На третьому місці GlobalLogic. У компанії працюють 6500 найманих співробітників. За пів року скоротили 375 осіб.

Загальна кількість співробітників у 50 найбільших ІТ-компаній України у липні 2023 року становила 86,3 тис. осіб проти 92,4 тис. взимку. 

У дослідженні йдеться, що більшість учасників ринку не планують наймати на роботу понад 50-200 осіб у наступні шість місяців.

Іноземні замовники стримано розміщують ІТ-проєкти в Україні через військові ризики. До того ж скорочення відбувається через релокацію та переїзд багатьох спеціалістів за кордон.

Приріст фахівців показали 15 компаній із 50. Три з них зросли на понад 100 осіб. Лідер зростання – Netpeak Group. Там найняли 216 спеціалістів за перше півріччя.

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Лідери зростання за перше півріччя. Фото: Dou

Нагадаємо, на українському ринку праці існує багато пропозицій роботи для охочих працювати у сфері IT-технологій навіть без досвіду. При цьому можна розрахувати на заробітну плату до 30 тис. грн.

Також ми писали, що в Україні під час воєнного стану почнуть штрафувати роботодавців, якщо ті будуть працевлаштовувати громадян без військово-облікового документа. Це стосуватиметься і навчальних закладів.

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