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"Убийца Google" в Украине: что такое ChatGPT и как он работает

21 февраля 2023 18:03
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ChatGPT в Украине — что это и как им пользоваться
Чат-бот может генерировать тексты на любую тему и отвечать на вопросы пользователей
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

ChatGPT очень быстро приобрел популярность в мире и сейчас стремительно покоряет украинских интернет-пользователей. Он уже успел заработать название "убийца Google".

Так что самое время узнать, что такое ChatGPT, в чем его особенность и как он работает.

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Что такое ChatGPT и как он работает

ChatGPT — это новый революционный чат-бот с искусственным интеллектом. Он умеет вести осознанный диалог с помощью нейросети, отвечать на сложные вопросы, писать дипломы, программировать. В его списке много других интересных функций.

В отличие от классических поисковиков, например, таких, как Google, ChatGPT не имеет заготовленных шаблонов, но научен давать осмысленные ответы. Причем на это у него уходит считанные секунды.

Жители стран, имеющих доступ к этому чату, могут задать боту любой вопрос, и он ответит на это так, как умеет.

Что такое ChatGPT

GPT — аббревиатура, обозначающая Generative Pre-Trained Transformer (Генеративный предварительно обученный преобразователь).

Разработала данный чат-бот компания искусственного интеллекта OpenAI, среди основателей которой был Илон Маск.

ChatGPT учили с помощью массива текстов из Интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком. Затем нейросеть переучили несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать их более точными и корректными.

Чат-бот презентовали в начале января, и менее чем через неделю им воспользовались более миллиона пользователей, сообщали разработчики.

Компания предупреждает, что чат-бот много учится, поэтому может давать не всегда корректные ответы или демонстрировать предвзятое поведение.

OpenAI говорит, что "стремится собирать отзывы пользователей, чтобы помочь в улучшении этой системы".

Что такое ChatGPT

В чем польза и минусы ChatGPT

Уже сейчас чат-бот называют убийцей привычных нам поисковых систем, поскольку он способен выдавать четкий ответ и пользователю не нужно посещать множество сайтов и фильтровать информацию самостоятельно. Кроме того, уточняющими вопросами можно получить более конкретный и персонализированный ответ.

Однако пока у ChatGPT есть один существенный недостаток — боту "скормлены" массивы данных, которые датируются лишь 2021 годом. Поэтому он не способен ответить на, так сказать, новые вопросы, например, что лучше iPhone 14 или Xiaomi 13 Pro.

Кроме того, классические поисковики более интерактивные — они находят не только текст, но и фотографии, видеоматериалы.

Поэтому ChatGPT хоть и очень перспективен и во многих областях может стать незаменимым, но полностью заменить поисковики пока не способен. Но нет ничего плохого в том, что обе технологии будут сосуществовать и дополнять друг друга.

В чем польза и минусы ChatGPT

Как пользоваться ChatGPT — инструкция

Первое — необходимо зайти на сайт OpenAI и пройти регистрацию. Можно создать новый аккаунт, можно войти с помощью Google.

Чтобы зарегистрироваться пользователю, нужно указать страну, свой мейл и номер телефона, на который придет SMS с кодом подтверждения.

Также при регистрации необходимо указать свое имя и фамилию.

После прохождения регистрации появляется несколько дисклеймеров. В частности, разработчики просят не сообщать работе своей личной информации. Кроме того, они предупреждают, что запуск бота еще тестовый, поэтому иногда ChatGPT может генерировать неправильные ответы.

Далее пользователь попадет в чат — в него нужно ввести запрос.

Чат-бот хорошо умеет работать с текстом. Он может написать вам доклад в стиле Тараса Шевченко, написать структуру резюме или стратегический план развития компании.

ChatGPT прекрасно владеет украинским языком. Впрочем, он может перевести свой ответ на другой язык по просьбе пользователя.

Обратите внимание на то, что сейчас чат-бот может быть немного перегружен из-за большого количества пользователей. Поэтому, возможно, не сразу получится зарегистрироваться или пообщаться с искусственным интеллектом.

Как пользоваться ChatGPT — инструкция

Ранее мы рассказывали, что чат-бот ChatGPT стал самым популярным приложением в мире. Только через два месяца нейросеть набрала 100 млн активных пользователей.

Напомним, что ранее компания Runway вместе с группой исследователей из Университета Карнеги-Меллона создала алгоритм, с помощью которого можно "озвучивать" видеоролики, записанные без звука.

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