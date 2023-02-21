ChatGPT в Україні — що це та як ним користуватися

Чатбот може генерувати тексти на задану тему та відповідати на питання користувачів

ChatGPT дуже швидко здобув популярність у світі й зараз стрімко підкорює українських інтернет-користувачів. Він вже встиг заробити назву "вбивця Google".

Тож саме час дізнатися, що таке ChatGPT, у чому його особливість та як він працює.

Що таке ChatGPT та як він працює

ChatGPT — це новий революційний чатбот зі штучним інтелектом. Він вміє вести усвідомлений діалог за допомогою нейромережі, відповідати на складні питання, писати дипломи, програмувати. В його списку багато інших цікавих функцій.

На відміну від класичних пошукових систем, наприклад, таких як Google, ChatGPT не має заготовлених шаблонів, але навчений давати осмислені відповіді. Причому на це в нього йде лічені секунди.

Жителі країн, які мають доступ до цього чату, можуть задати боту будь-яке питання, і він відповість на це так, як вміє.

GPT — абревіатура, що означає Generative Pre-Trained Transformer (Генеративний попередньо навчений перетворювач).

Розробила даний чатбот компанія штучного інтелекту OpenAI, серед засновників якої був Ілон Маск.

ChatGPT навчали за допомогою масиву текстів з інтернету та системи навчання з підкріпленням на основі зворотного зв’язку з людиною. Потім нейромережу перенавчали кілька разів, використовуючи її власні відповіді, щоб зробити їх більш точними та коректними.

Чатбот презентували на початку січня, і менш ніж за тиждень ним скористалися понад мільйон користувачів, повідомляли розробники.

Компанія попереджає, що чатбот ще багато вчиться, тому може давати не завжди коректні відповіді чи демонструвати упереджену поведінку.

OpenAI каже, що "прагне збирати відгуки користувачів, щоб допомогти у покращенні цієї системи".

У чому користь та мінуси ChatGPT

Вже зараз чатбот називають вбивцею звичних нам пошукових систем, оскільки він здатен видавати чітку відповідь й користувачеві не треба відвідувати безліч сайтів і фільтрувати інформацію самостійно. Крім того, уточнювальними питаннями можна отримати більш конкретну і персоналізовану відповідь.

Однак поки що у ChatGPT є один суттєвий недолік — боту "згодовані" масиви даних, що датуються лише 2021-м роком. Тому він не здатен відповісти на, так би мовити, нові питання, наприклад, що краще iPhone 14 або Xiaomi 13 Pro.

Крім того, класичні пошуковики більш інтерактивні — вони знаходять не тільки текст, але і фотографії, відеоматеріали.

Тому ChatGPT хоч і дуже перспективний та у багатьох сферах може стати незамінним, але повністю замінити пошуковики поки що не здатен. Та немає нічого поганого у тому, що обидві технології будуть співіснувати та доповнювати один одного.

Як користуватися ChatGPT — інструкція

Перше — необхідно зайти на сайт OpenAI та пройти реєстрацію. Можна створити новий обліковий запис, можна увійти за допомогою Google.

Щоб зареєструватися користувачеві потрібно вказати країну, свій мейл та номер телефону, на який прийде SMS з кодом підтвердження.

Також під час реєстрації необхідно вказати своє ім'я та прізвище.

Після проходження реєстрації з'являється кілька дисклеймерів. Зокрема, розробники просять не повідомляти роботу свою особисту інформацію. Крім того, вони попереджають, що запуск бота все ще тестовий, тому іноді ChatGPT може генерувати неправильні відповіді.

Далі користувач потрапить до чату – в нього потрібно ввести запит.

Чатбот добре вміє працювати з текстом. Він може написати для вас доповідь в стилі Тараса Шевченка, написати структуру резюме або стратегічний план розвитку компанії.

ChatGPT чудово володіє українською мовою. Втім, він може перекласти свою відповідь іншою мовою на прохання користувача.

Зверніть у вагу на те, що зараз чатбот може бути трохи перевантажений через велику кількість користувачів. Тому можливо не одразу вийде зареєструватися чи поспілкуватися зі штучним інтелектом.

Раніше, ми розповідали, що чат-бот ChatGPT став найпопулярнішим застосунком у світі. Лише за два місяці нейромережа набрала 100 млн активних користувачів.

Нагадаємо, що раніше компанія Runway разом із групою дослідників з Університету Карнегі-Меллона створила алгоритм, за допомогою якого можна "озвучувати" відеоролики, які були записані без звуку.