Ученые создали лицо неандертальца на основе человека-донора — очень реалистично

Изображение неандертальца в нейронной сети. Фото: Freepik

Ученым удалось воспроизвести лицо неандертальца с бородой и длинными волосами, а также реконструкцию без этого. Сначала ученые считали, что это хомо сапиенс, а уже потом стало известно, что это лицо принадлежит неандертальцу, исчезнувшему еще примерно 40 тысяч лет назад.

Об этом сообщает Live Science.

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Создание реконструкции лица неандертальца

В 1990 году католические священники обнаружили остатки в коммуне Ла-Шапель-о-Сен, расположенной в южной части центральной Франции. Сначала ученые думали, что это хомо сапиенс. Но потом они провели исследование и выяснили, что это неандерталец, исчезнувший еще примерно 40 тысяч лет назад.

Внешний вид неандертальца. Фото: Naked Science

Спустя 115 лет исследователи создали цифровую копию мужчины. По мнению исследователей, к моменту исчезновения неандертальцу было примерно 40 лет, а период его жизни оценивается учеными от 47 до 56 тысяч лет назад.

Процесс создания лица неандертальца

Судебно-медицинский эксперт взял за основу снимки черепа, полученные после компьютерной томографии, и импортировал данные вдоль горизонтальной плоскости Франкфурта, то есть, линии снизу глазницы до верха отверстия уха. За основу ученый взял череп человека из базы данных доноров.

С помощью этой информации ученые смогли получить нужную основу для того, чтобы определить форму лица. Чтобы создать кожу и мышцы, художники взяли маркеры толщины мягких тканей человека-донора. А чтобы сделать это лицо реалистичнее, они улучшили приближение.

Лицо неандертальца с волосами и без них. Фото: Live Science

Речь идет о цвете лица и волосах, которые добавили художники при создании реконструкции. Но неизвестно, где ученые взяли эти цвета: по анализу ДНК или по собственному предположению.

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