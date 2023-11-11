Вчені створили обличчя неандертальця на основі людини-донора — дуже реалістично

Зображення неандертальця у нейронній мережі. Фото: Freepik

Вченим вдалося відтворити обличчя неандертальця з бородою і довгим волоссям, а також реконструкцію повністю без цього. Спочатку вчені вважали, що це гомо сапіенс, а вже потім стало відомо, що це обличчя належить неандертальцю, який зник ще приблизно 40 тисяч років тому.

Про це повідомляє Live Science.

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Створення реконструкції обличчя неандертальця

У 1990 році католицькі священики знайшли залишки у комуні Ла-Шапель-о-Сен, яка розташована у південній частині центральної Франції. Спочатку вчені думали, що це гомо сапіенс. Але потім вони провели дослідження і з’ясували, що це неандерталець, який зник ще приблизно 40 тисяч років тому.

Зовнішній вигляд неандерталеця. Фото: Naked Science

Через 115 років дослідники створили цифрову копію чоловіка. За думкою дослідників, на момент зникнення неандертальцю було приблизно 40 років, а період його життя оцінюється вченими від 47 до 56 тисяч років тому.

Процес створення обличчя неандертальця

Судово-медичний експерт взяв за основу знімки черепа, які були отримані після комп’ютерної томографії, та імпортував дані вздовж горизонтальної площини Франкфурта, тобто, лінії від низу очниці до верху отвору вуха. За основу вчений взяв череп людини з бази даних донорів.

За допомогою цієї інформації вчені змогли отримати потрібну основу для того, щоб визначити форму обличчя. Щоб створити шкіру і м’язи, художники взяли маркери товщини м’яких тканин людини-донора. А щоб зробити це обличчя більш реалістичним, вони покращили наближення.

Обличчя неандертальця з волоссям і без нього. Фото: Live Science

Йдеться про колір обличчя і волосся, які також додали художники під час створення реконструкції. Але невідомо, де вчені взяли ці кольори: з аналізу ДНК чи на власному припущенні.

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