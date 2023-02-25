Видео в YouTube будут дублироваться на разных языках

YouTube запускает новую функцию

YouTube запускает функцию дублирования видео на разных языках. Технология многоязычных звуковых дорожек будет встроена в YouTube, но создателям контента необходимо будет сотрудничать со сторонними поставщиками озвучки.

Об этом сообщает TechCrunch.

Что известно о новой функции

Ранее такую опцию предложил стриминговый сервис Netflix с выходом южнокорейского сериала Squid Game (Игра в кальмара).

После загрузки видео зрители смогут выбрать нужную им звуковую дорожку в том же меню, где они могут настроить другие параметры, такие как субтитры или качество звука. Автор контента должен указать, какие другие языки он хочет поддерживать кроме языка оригинала.

В YouTube протестировали опцию с небольшой группой авторов видео, и функцию использовали на 40 языках в более чем 3500 видео. По состоянию на прошлый месяц более 15% зрителей смотрели видео на родном языке. Только в январе объем таких просмотров превысил 2 млн. часов.

Сначала функция будет поддерживаться только для длинных видео, но ее уже тестируют и у Shorts.

Авторы контента получат уведомление о появлении новой опции в Creator Studio. Первоначально функцию запустят для нескольких тысяч авторов контента. Пока неизвестно, когда эта опция будет широко доступна большему числу авторов.

Напомним, ранее стало известно, что главный исполнительный директор YouTube Сьюзан Войжитски уходит с должности после девяти лет управления видеоподразделением Google.