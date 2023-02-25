Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow IT arrow Видео в YouTube будут дублироваться на разных языках arrow

Видео в YouTube будут дублироваться на разных языках

25 февраля 2023 15:20
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Видео в YouTube будут дублироваться на разных языках
YouTube запускает новую функцию
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

YouTube запускает функцию дублирования видео на разных языках. Технология многоязычных звуковых дорожек будет встроена в YouTube, но создателям контента необходимо будет сотрудничать со сторонними поставщиками озвучки.

Об этом сообщает TechCrunch.

Читайте также:

Что известно о новой функции

Ранее такую опцию предложил стриминговый сервис Netflix с выходом южнокорейского сериала Squid Game (Игра в кальмара).

После загрузки видео зрители смогут выбрать нужную им звуковую дорожку в том же меню, где они могут настроить другие параметры, такие как субтитры или качество звука. Автор контента должен указать, какие другие языки он хочет поддерживать кроме языка оригинала.

В YouTube протестировали опцию с небольшой группой авторов видео, и функцию использовали на 40 языках в более чем 3500 видео. По состоянию на прошлый месяц более 15% зрителей смотрели видео на родном языке. Только в январе объем таких просмотров превысил 2 млн. часов.

Сначала функция будет поддерживаться только для длинных видео, но ее уже тестируют и у Shorts.

Авторы контента получат уведомление о появлении новой опции в Creator Studio. Первоначально функцию запустят для нескольких тысяч авторов контента. Пока неизвестно, когда эта опция будет широко доступна большему числу авторов.

Напомним, ранее стало известно, что главный исполнительный директор YouTube Сьюзан Войжитски уходит с должности после девяти лет управления видеоподразделением Google. 

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

16:27 Макрон планирует посетить Китай, чтобы оказать давление на рф

16:20 Выплаты в 20 тысяч: в Одесской области будут помогать детям военнопленных

Новина з відео

16:12 В Камеруне во время марафона террористы подорвали три бомбы: много пострадавших

Новина з фото

16:11 152 года з дня рождения Леси Украинки: интересные и малоизвестные факты из жизни поэтессы, которые вы могли не знать

15:49 Индия на финансовом саммите G20 отказалась осудить войну против Украины, — Reuters

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

15:45 Угроза не проходит: россия вывела в Черное море девять кораблей

Срочная новость

15:40 В Подольском районе Киева возник масштабный пожар: первые подробности

Новина з фото

15:15 Грант на содержание скота и птицы: кто может принять участие в Одесской области

14:45 В честь защитников острова Змеиный и Азовстали: в Измаиле переименовали еще несколько улиц

14:43 Дожди и потепление до +16: прогноз погоды на завтра

Новина з відео

16:12 В Камеруне во время марафона террористы подорвали три бомбы: много пострадавших

Срочная новость

15:40 В Подольском районе Киева возник масштабный пожар: первые подробности

Новина з відео

12:27 Очевидно не ПВО: в Мариуполе взорвался склад с боекомплектами окупантов

Новина з відео

10:50 Креатура Реброва: кого неожиданно возвращают в сборную Украины

Новина з відео

09:57 Наступления не прекращаются: Гайдай назвал самые горячие направления в Луганской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:02 "Где дорога на москву?": Резников похвастался первыми танками Leopard, которые прибыли в Украину

Новина з відео

22:49 Украина несколько раз планировала разговор с путиным накануне вторжения, но он был не готов, — Зеленский

Новина з відео

21:38 Эксклюзивные кадры: Зеленский показал, где живет уже год

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Новина з відео

21:13 "Вроде наступление, а долбят по нам": аудиоперехват ГУР

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Эксклюзив

09:30 Футбол на войне: как команда Национальной гвардии Украины "Южная Пальмира" поддерживает всех военных

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 Белоруссия может производить "Шахеды" для россиян: военный эксперт Андрей Савченко

Рік великої війни

12:00 Врали, врут и будут врать: как россия пыталась убедить мир в том, что не нападет на Украину

Рік великої війни

11:49 Герои не умирают: в Одессе почтили память защитников Украины

09:03 ООН поддержала Украину в годовщину начала войны: кто оказался в "лагере россии" и что означает этот документ

Рік великої війни

08:20 Как бизнес в Украине пережил первый год войны

Актуальное по теме

None 25 Февраль 16:26

Макрон планирует посетить Китай, чтобы оказать давление на рф

None 25 Февраль 16:11

Выплаты в 20 тысяч: в Одесской области будут помогать детям военнопленных

None 25 Февраль 16:12

В Камеруне во время марафона террористы подорвали три бомбы: много пострадавших

None 25 Февраль 16:12

152 года з дня рождения Леси Украинки: интересные и малоизвестные факты из жизни поэтессы, которые вы могли не знать

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB