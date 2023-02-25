Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Відео в YouTube будуть дублюватися різними мовами arrow

Відео в YouTube будуть дублюватися різними мовами

25 лютого 2023 15:20
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Відео в YouTube будуть дублюватися різними мовами
YouTube запускає нову функцію
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

YouTube запускає функцію дублювання відео різними мовами. Технологія багатомовних звукових доріжок буде вбудована в YouTube, але творцям контенту необхідно буде співпрацювати зі сторонніми постачальниками озвучки.

Про це повідомляє TechCrunch

Читайте також:

Що відомо про нову функцію

Раніше таку опцію запропонував стримінговий сервіс Netflix із виходом південнокорейського серіалу "Squid Game" (Гра в кальмара).

Після завантаження відео глядачі зможуть вибрати потрібну їм звукову доріжку в тому самому меню, де зараз вони можуть налаштувати інші параметри, такі як субтитри або якість звуку. Автор контенту має вказати, які іншу мову він хоче підтримувати окрім мови оригіналу.

У YouTube протестували опцію з невеликою групою авторів відео, і функцію використовували 40 мовами в більш ніж 3500 відео. Станом на минулий місяць понад 15% глядачів дивилися відео рідною мовою. Тільки в січні обсяг таких переглядів перевищив 2 млн годин.

Спочатку функція підтримуватиметься тільки для довгих відео, але її вже тестують і у Shorts.

Автори контенту отримають повідомлення про появу нової опції в Creator Studio. Спочатку функцію запустять для кількох тисяч авторів контенту. Поки невідомо, коли ця опція буде широко доступна більшій кількості авторів. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що головний виконавчий директор YouTube Сьюзан Войжитскі залишає посаду після дев'яти років управління відеопідрозділом Google. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:38 На півночі Японії стався сильний землетрус: що відомо

16:27 Макрон планує відвідати Китай, щоб чинити тиск на рф

16:20 Виплати у 20 тисяч: на Одещині допомагатимуть дітям військовополонених

Новина з відео

16:12 У Камеруні під час марафону терористи підірвали три бомби: багато постраждалих

Новина з фото

16:11 152 роки з народження Лесі Українки: цікаві та маловідомі факти із життя поетеси, які ви могли не знати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:49 Індія на фінансовому саміті G20 відмовилася засудити війну проти України, — Reuters

Новина з фото

15:45 Загроза не минає: росія вивела у Чорне море дев'ять кораблів

Термінова новина

15:40 У Подільському районі Києва виникла масштабна пожежа: перші подробиці

Новина з фото

15:15 Грант на утримання худоби та птиці: хто може взяти участь на Одещині

14:45 На честь захисників острова Зміїний та Азовсталі: в Ізмаїлі перейменували ще кілька вулиць

Новина з відео

16:12 У Камеруні під час марафону терористи підірвали три бомби: багато постраждалих

Термінова новина

15:40 У Подільському районі Києва виникла масштабна пожежа: перші подробиці

Новина з відео

12:27 Вочевидь не ППО: у Маріуполі вибухнув склад з боєкомплектами окупантів

Новина з відео

10:50 Креатура Реброва: кого несподівано повертають до збірної України

Новина з відео

09:57 Наступи не припиняються: Гайдай назвав найгарячіші напрямки в Луганській області

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:02 "Де дорога на москву?": Резніков похизувався першими танками Leopard, які прибули в Україну

Новина з відео

22:49 Україна декілька разів планувала розмову з путіним напередодні вторгнення, але він був неготовий, — Зеленський

Новина з відео

21:38 Ексклюзивні кадри: Зеленський показав, де живе вже рік

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Новина з відео

21:13 "Начебто наступ, а довблять по нас": аудіоперехоплення ГУР

Ексклюзив

14:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини управління

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Ексклюзив

09:30 Футбол на війні: як команда Національної гвардії України "Південна Пальміра" підтримує усіх військових країни

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Актуальне по темі

None 25 Лютий 16:36

На півночі Японії стався сильний землетрус: що відомо

None 25 Лютий 16:26

Макрон планує відвідати Китай, щоб чинити тиск на рф

None 25 Лютий 16:11

Виплати у 20 тисяч: на Одещині допомагатимуть дітям військовополонених

None 25 Лютий 16:12

У Камеруні під час марафону терористи підірвали три бомби: багато постраждалих

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB