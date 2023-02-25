Відео в YouTube будуть дублюватися різними мовами

YouTube запускає нову функцію

YouTube запускає функцію дублювання відео різними мовами. Технологія багатомовних звукових доріжок буде вбудована в YouTube, але творцям контенту необхідно буде співпрацювати зі сторонніми постачальниками озвучки.

Про це повідомляє TechCrunch.

Що відомо про нову функцію

Раніше таку опцію запропонував стримінговий сервіс Netflix із виходом південнокорейського серіалу "Squid Game" (Гра в кальмара).

Після завантаження відео глядачі зможуть вибрати потрібну їм звукову доріжку в тому самому меню, де зараз вони можуть налаштувати інші параметри, такі як субтитри або якість звуку. Автор контенту має вказати, які іншу мову він хоче підтримувати окрім мови оригіналу.

У YouTube протестували опцію з невеликою групою авторів відео, і функцію використовували 40 мовами в більш ніж 3500 відео. Станом на минулий місяць понад 15% глядачів дивилися відео рідною мовою. Тільки в січні обсяг таких переглядів перевищив 2 млн годин.

Спочатку функція підтримуватиметься тільки для довгих відео, але її вже тестують і у Shorts.

Автори контенту отримають повідомлення про появу нової опції в Creator Studio. Спочатку функцію запустять для кількох тисяч авторів контенту. Поки невідомо, коли ця опція буде широко доступна більшій кількості авторів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що головний виконавчий директор YouTube Сьюзан Войжитскі залишає посаду після дев'яти років управління відеопідрозділом Google.