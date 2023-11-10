В Тихом океане появился новый остров, рожденный вулканом — фото и видео

Земля и песок летят в воздух над новым островком, появившимся после извержения вулкана. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

У побережья японского острова Иводзима произошло подводное извержение вулкана. Большие куски камня и застывшей магмы вышли на поверхность, что привело к образованию нового острова в Тихом океане.

Во время подводного извержения раскаленная магма выбрасывала большие глыбы камней более чем на 50 метров в воздух, пишет Live Science со ссылкой на The Japan Times.

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Как удалось установить исследователям Токийского университета, данное извержение нарушило поверхность океана по меньшей мере в двух местах. Но взрывы произошли только у южной оконечности Иводзимы — там и накапливались камни, образовавшие круглый и неровный остров примерно 100 м в диаметре.

Новый остров, образованный вулканом. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

"Плавающая пемза и обесцвеченная вода наблюдаются по всей периферии острова, что свидетельствует об извержении магмы с этого места", — объясняют исследователи.

Также ученые заметили, что скалы на острове образовали концентрическую структуру, но на поверхности не было никаких признаков кратера.

Известно, что безымянный вулкан начал извергаться 21 октября. Уже к 30 октября магма достигла поверхности моря и начала скапливаться, в результате чего образовался остров.

Уже с 3 ноября извержение безымянного подводного вулкана стало меняться, при этом выброс вулканического пепла продолжался взрывоопасно. В результате 8 ноября недалеко от побережья Японии можно было наблюдать клубящийся дым и медленно увеличивающийся в размерах остров.

По словам почетного профессора вулканологии Токийского университета Сецуя Накады, если еще больше и больше лавы будет выходить наружу и будет покрывать территорию, вероятно этот новорожденный остров останется с Японией навсегда.

Следует отметить, что за последние годы в этом регионе было зафиксировано несколько подводных извержений. Они характеризуются взрывами пара и вулканического материала на поверхность, когда вода контактирует с шипучей магмой, лавой, камнями или другими раскаленными отложениями. Однако под водой "вырывающийся" из морского дна вулканический материал мгновенно затвердевает. Регулярные извержения привели к тому, что остров Иводзима ежегодно поднимается более чем на 1 м.

Ученые отмечают, что Япония, по сути, является рассадником вулканической активности, поскольку расположена в части света, известной как Огненное кольцо, расположенное в Тихом океане и простирающееся на 40 тыс. км. Именно в этом месте находятся около двух третей всех вулканов, действующих со времен ледникового периода.

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