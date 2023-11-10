У Тихому океані з'явився новий острів, народжений вулканом — фото та відео

Земля і пісок летять у повітря над новим острівцем, що з'явився після виверження вулкана. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Біля узбережжя японського острова Іводзіма сталося підводне виверження вулкана. Великі шматки каменю та застиглої магми вийшли на поверхню, що призвело до утворення нового острова у Тихому океані.

Під час підводного виверження розпечена магма викидала великі брили каміння на понад 50 метрів у повітря, пише Live Science із посиланням на The Japan Times.

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Як вдалося встановити дослідникам Токійського університету, це виверження порушило поверхню океану щонайменше у двох місцях. Але вибухи сталися лише біля найпівденнішого краю Іводзіми — там і накопичувалися камені, які утворили круглий і нерівний острів приблизно 100 м в діаметрі.

Новий острів, утворений вулканом. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

"Плавуча пемза та знебарвлена ​​вода спостерігаються по всій периферії острова, що свідчить про виверження магми з цього місця", — пояснюють дослідники.

Також науковці помітили, що скелі на острові утворили концентричну структуру, але на поверхні не було жодних ознак кратера.

Відомо, що безіменний вулкан почав вивергатися 21 жовтня. Уже до 30 жовтня магма досягла поверхні моря і почала накопичуватися, внаслідок чого утворився острів.

Уже з 3 листопада виверження безіменного підводного вулкана почало змінюватися, при цьому викид вулканічного попелу тривав вибухонебезпечно. Через що 8 листопада неподалік узбережжя Японії можна було спостерігати дим, що клубочиться, й острів, що повільно збільшується в розмірах.

За словами почесного професора вулканології Токійського університету Сецуя Накади, якщо ще більше і більше лави виходитиме назовні й покриватиме територію, ймовірно, цей новонароджений острів залишиться з Японією назавжди.

Варто зауважити, що за останні роки в цьому регіоні було зафіксовано кілька підводних вивержень. Вони характеризуються вибухами пари та вулканічного матеріалу на поверхню, коли вода контактує із шипучою магмою, лавою, камінням або іншими розпеченими відкладеннями. Однак під водою вулканічний матеріал, що "виривається" з морського дна, миттєво твердне. Регулярні виверження призвели до того, що острів Іводзіма щороку підіймається більш ніж на 1 м.

Науковці зазначають, що Японія, по суті, є розсадником вулканічної активності, оскільки розташована в частині світу, відомій як Вогняне кільце, що розташоване в Тихому океані та простягається на 40 тис. км. Саме в цьому місці розташовано близько двох третин усіх вулканів, що діють з часів льодовикового періоду.

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