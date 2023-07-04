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Уже не шутки: Маск начал серьезно готовиться к вероятному бою с Цукербергом

4 июля 2023 10:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Уже не шутки: Маск начал серьезно готовиться к вероятному бою с Цукербергом
Илон Моск. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Всемирно известный миллиардер Илон Маск с серьезностью начал подготовку к возможному поединку против основателя Facebook и Meta Марка Цукерберга. Маск провел тренировку с бывшим чемпионом UFC Жорж Сен-Пьером.

Соответствующее фото бывший чемпион опубликовал в Twitter.

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"Отличная тренировка с тремя мужчинами, которыми я действительно восхищаюсь. Суммарный IQ на этом фото — 1000. Если не считать меня", — отметил Сан-Пьер.

Зображення
Илон Маск с Жорж Сен-Пьером. Фото: Жорж Сен-Пьер

Что этому предшествовало

Как известно, Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на поединок после того, как узнал, что в Meta готовят конкурентную соцсеть взамен Twitter.

Сейчас в соцсетях только и разговоров о предстоящем поединке между основателем SpaceX, Tesla Илоном Маском и главой компании Meta (Facebook, Instagram) Марком Цукербергом. Итальянские власти предложили использовать одно из чудес света, Колизей, как арену боя между миллиардерами. Он расположен в Риме.

Напомним, ранее Маск провел тренировку с ученым Лексом Фридманом. Лекс занимается исследованием искусственного интеллекта и имеет черный пояс по джиу-джитсу. Ученый был под впечатлением физической формы Маска и поделился общими фотографиями по тренировке.

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