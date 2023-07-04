Уже не шутки: Маск начал серьезно готовиться к вероятному бою с Цукербергом
Всемирно известный миллиардер Илон Маск с серьезностью начал подготовку к возможному поединку против основателя Facebook и Meta Марка Цукерберга. Маск провел тренировку с бывшим чемпионом UFC Жорж Сен-Пьером.
Соответствующее фото бывший чемпион опубликовал в Twitter.
"Отличная тренировка с тремя мужчинами, которыми я действительно восхищаюсь. Суммарный IQ на этом фото — 1000. Если не считать меня", — отметил Сан-Пьер.
Что этому предшествовало
Как известно, Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на поединок после того, как узнал, что в Meta готовят конкурентную соцсеть взамен Twitter.
Сейчас в соцсетях только и разговоров о предстоящем поединке между основателем SpaceX, Tesla Илоном Маском и главой компании Meta (Facebook, Instagram) Марком Цукербергом. Итальянские власти предложили использовать одно из чудес света, Колизей, как арену боя между миллиардерами. Он расположен в Риме.
Напомним, ранее Маск провел тренировку с ученым Лексом Фридманом. Лекс занимается исследованием искусственного интеллекта и имеет черный пояс по джиу-джитсу. Ученый был под впечатлением физической формы Маска и поделился общими фотографиями по тренировке.