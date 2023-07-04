Вже не жарти: Маск почав серйозно готуватися до ймовірного бою з Цукербергом

Ілон Маск. Фото: Reuters

Всесвітньовідомий мільярдер Ілон Маск із серйозністю почав підготовку до можливого поєдинку проти засновника Facebook та Meta Марка Цукерберга. Маск провів тренування з колишнім чемпіоном UFC Жорж Сен-П'єром.

Відповідне фото колишній чемпіон опублікував у Twitter.

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"Відмінне тренування з трьома чоловіками, якими я справді захоплююсь. Сумарний IQ на цьому фото — 1000. Якщо не зважати на мене", — зазначив Сан-П'єр.

Ілон Маск з Жорж Сен-П'єром. Фото: Жорж Сен-П'єр

Що цьому передувало

Як відомо, Ілон Маск викликав Марка Цукерберга на двобій після того, як дізнався, що в Meta готують конкурентну соцмережу на заміну Twitter.

Наразі в соцмережах тільки й розмов щодо майбутнього поєдинку між засновником SpaceX, Tesla Ілоном Маском та голови компанії Meta (Facebook, Instagram) Марком Цукербергом. Італійська влада запропонувала використати одне з чудес світу, Колізей, як арену бою між мільярдерами. Він розташований в Римі.

Нагадаємо, раніше Маск провів тренування з вченим Лексом Фрідманом. Лекс займається дослідженням штучного інтелекту і має чорний пояс по джиу-джитс. Вчений був під враженням від фізичної форми Маска та поділився спільними фотографіями з тренування.