Вышло первое в 2023 году обновление Windows 11 – какая основная новая особенность

Windows 11 выпустил первое обновление в 2023 году и добавил в функционал искусственный интеллект: как пользоваться
Microsoft представила первое в 2023 году обновление для Windows 11 — версию Moment 2. Апдейт будет разворачиваться постепенно, поэтому нужно дождаться, пока на вашем ПК будет доступна эта опция.
Об этом сообщили в блоге Microsoft.
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Первое обновление для Windows 11
Основная новая особенность — обновленную поисковую систему Bing со встроенным чат-ботом ChatGPT интегрировали прямо в панель задач. Теперь пользователь может начать чат с роботом, нажав на иконку Bing.
Другие нововведения в Windows 11
- Кроме этого, в Windows 11 будут и другие нововведения:
- Предварительный просмотр Phone Link для iOS – пользователи Айфонов могут быстро связать свои устройства с Windows.
- Улучшенная система виджетов, а также новая панель задач оптимизирована для устройств с сенсорным вводом.
- Snipping Tool ("Ножницы") теперь включает встроенную функцию захвата экрана.
- Улучшен интерфейс Teams.
- Переработано приложение Quick Assist ("Скорая помощь");
- В "Блокноте" появилась поддержка вкладок.
- Новые переключатели для повышения энергоэффективности ноутбуков.
Напомним, недавно компания Microsoft представила обновленный поисковик Bing со встроенным чат-ботом ChatGPT. Но после общения с пользователями выяснилось, что чат-бот и его ИИ все еще нуждаются в полировке: пользователи начали получать от него довольно необычные ответы.