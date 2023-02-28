Вышло первое в 2023 году обновление Windows 11 – какая основная новая особенность

Основная новая особенность – обновленную поисковую систему Bing со встроенным чат-ботом ChatGPT интегрировали прямо в панель задач

Microsoft представила первое в 2023 году обновление для Windows 11 — версию Moment 2. Апдейт будет разворачиваться постепенно, поэтому нужно дождаться, пока на вашем ПК будет доступна эта опция.

Об этом сообщили в блоге Microsoft.

Первое обновление для Windows 11

Основная новая особенность — обновленную поисковую систему Bing со встроенным чат-ботом ChatGPT интегрировали прямо в панель задач. Теперь пользователь может начать чат с роботом, нажав на иконку Bing.

Другие нововведения в Windows 11

Кроме этого, в Windows 11 будут и другие нововведения:

Предварительный просмотр Phone Link для iOS – пользователи Айфонов могут быстро связать свои устройства с Windows.

Улучшенная система виджетов, а также новая панель задач оптимизирована для устройств с сенсорным вводом.

Snipping Tool ("Ножницы") теперь включает встроенную функцию захвата экрана.

Улучшен интерфейс Teams.

Переработано приложение Quick Assist ("Скорая помощь");

В "Блокноте" появилась поддержка вкладок.

Новые переключатели для повышения энергоэффективности ноутбуков.

Напомним, недавно компания Microsoft представила обновленный поисковик Bing со встроенным чат-ботом ChatGPT. Но после общения с пользователями выяснилось, что чат-бот и его ИИ все еще нуждаются в полировке: пользователи начали получать от него довольно необычные ответы.