Вийшло перше в 2023 році оновлення Windows 11 — яка основна нова особливість

Основна нова особливість — оновлену пошукову систему Bing з вбудованим чат-ботом ChatGPT інтегрували прямо в панель завдань

Microsoft представила перше у 2023 році оновлення для Windows 11 — версію Moment 2. Апдейт буде розгортатися поступово, тому потрібно дочекатись, поки на вашому ПК буде доступна ця опція.

Про це повідомили у блозі Microsoft.

Перше оновлення для Windows 11

Основна нова особливість — оновлену пошукову систему Bing з вбудованим чат-ботом ChatGPT інтегрували прямо в панель завдань. Тепер користувач може почати чат з ботом, натиснувши на іконку Bing.

Інші нововведення в Windows 11

Окрім цього, у Windows 11 будуть й інші нововедення:

Попередній перегляд програми Phone Link для iOS — користувачі Айфонів можуть швидко зв'язати свої пристрої з Windows.

Покращена система віджетів, а також нова панель завдань, оптимізована для пристроїв з сенсорним введенням.

Snipping Tool ("Ножиці") тепер включає вбудовану функцію захоплення екрана.

Покращено інтерфейс Teams.

Перероблено застосунок Quick Assist ("Швидка допомога");

У "Блокноті" з'явилася підтримка вкладок.

Нові перемикачі для підвищення енергоефективності ноутбуків.

Нагадаємо, нещодавно компанія Microsoft представила оновлений пошуковик Bing з вбудованим чат-ботом ChatGPT. Та після спілкування з користувачами з'ясувалося, що чат-бот і його ШІ все ще потребують полірування: користувачі почали отримувати від нього досить незвичайні відповіді.