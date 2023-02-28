Вийшло перше в 2023 році оновлення Windows 11 — яка основна нова особливість

Windows 11 випустив перше оновлення у 2023 році та додав у функціонал штучний інтелект: як користуватися
Microsoft представила перше у 2023 році оновлення для Windows 11 — версію Moment 2. Апдейт буде розгортатися поступово, тому потрібно дочекатись, поки на вашому ПК буде доступна ця опція.
Про це повідомили у блозі Microsoft.
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Перше оновлення для Windows 11
Основна нова особливість — оновлену пошукову систему Bing з вбудованим чат-ботом ChatGPT інтегрували прямо в панель завдань. Тепер користувач може почати чат з ботом, натиснувши на іконку Bing.
Інші нововведення в Windows 11
- Окрім цього, у Windows 11 будуть й інші нововедення:
- Попередній перегляд програми Phone Link для iOS — користувачі Айфонів можуть швидко зв'язати свої пристрої з Windows.
- Покращена система віджетів, а також нова панель завдань, оптимізована для пристроїв з сенсорним введенням.
- Snipping Tool ("Ножиці") тепер включає вбудовану функцію захоплення екрана.
- Покращено інтерфейс Teams.
- Перероблено застосунок Quick Assist ("Швидка допомога");
- У "Блокноті" з'явилася підтримка вкладок.
- Нові перемикачі для підвищення енергоефективності ноутбуків.
Нагадаємо, нещодавно компанія Microsoft представила оновлений пошуковик Bing з вбудованим чат-ботом ChatGPT. Та після спілкування з користувачами з'ясувалося, що чат-бот і його ШІ все ще потребують полірування: користувачі почали отримувати від нього досить незвичайні відповіді.