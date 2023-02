Wordtune — гайд по сервису на базе AI

Wordtune — программа для помощи в написании авторских текстов

Мария Кагал Редактор международного отдела

Необходимость писать тексты на английском сопутствует множеству профессий. Журналистика в англоязычных СМИ, копирайтинг для компаний, работающих на иностранный рынок, англоязычный блог, рабочая переписка и отчеты в международных компаниях и даже обычные рефераты или эссе на английском.

Однако если вы не native speaker — не носитель языка — то точно можете столкнуться с вопросом, а как будет лучше сформулировать свое мнение. Wordtune может легко решить эту проблему, и не только.

Как это работает

Wordtune — это целый набор инструментов для помощи в написании уникальных авторских текстов, использующих искусственный интеллект.

Программа не пишет тексты вместо автора и не отнимает авторский стиль. Напротив, она подсказывает идеи, предлагает перефразировать предложения, помогает сохранять последовательность выкладки мыслей и, конечно, делает процесс написания более быстрым и интересным.

Что может делать Wordtune

Самое первое и самое простое, что может предложить вам искусственный интеллект в написании текстов — это перефразирование.

К примеру, дадим программе предложения I am afraid that artificial intelligence wants to destroy humanity — "Я боюсь, что искусственный интеллект хочет уничтожить человечество". И вот у нас есть 10 альтернативных вариантов написания этого мнения.

Функцию переписывания можно также использовать как переводчик. Можно внести в программу предложения на любом другом языке, и она даст варианты его написания на английском.

Другие фишки Wordtune — под названием Spices — не менее впечатляющие и полезные. Программа может:

дать пример, который подкрепит ваше мнение,

найти определенный термин,

добавить контраргумент, исторический факт и статистические данные со ссылкой на источник

и даже найти вам подходящую вдохновляющую цитату.

В общей сложности — 12 функций. Подробнее с ними ознакомиться можно здесь.

Также искусственный интеллект умеет шутить. К примеру, вот так:

"В большом городе может быть трудно найти настоящую любовь. Но, наверное, еще труднее найти парковочное место!"

Эта модель искусственного интеллекта работает на базе всеобщих человеческих знаний. Если приложение предлагает вам какой-то конкретный факт, то добавляет к нему ссылку на источник.

Использовать расширение Wordtune можно буквально там, где вы пишете:

Gmail,

Google Docs,

Outlook (веб-версия),

Facebook,

Whatsapp (веб-версия),

Microsoft Word и многие другие.

Условия и стоимость

Попробовать базовые инструменты Wordtune можно бесплатно. Это функция переписки, помощь с поддержанием правильного тона (формального или неформального), а также сокращение и расширение текста. Однако бесплатный формат разрешает только 10 применений в день.

Премиум тариф стоит 9.99 долларов в месяц. Он включает функции базового, но с безлимитным применением. К этому прилагается возможность переписки целых параграфов и приоритетная сервисная поддержка.

Фишки Wordtune Spices доступны бесплатно для любого тарифа, поскольку пока они находятся в бета-тестировании. Также в планах разработчиков программы еще множество крутых фишек для написания более совершенных текстов.

Ну и, конечно же, искусственный интеллект не заменит живых журналистов, блоггеров или писателей. Но может значительно упростить процесс написания, увеличить словарный запас и помочь писать более уверенно и качественно.