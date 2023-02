Wordtune - гайд по сервісу на базі AI

Wordtune — програма для допомоги у написанні авторських текстів

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Необхідність писати тексти англійською супроводжує безліч професій. Журналістика в англомовних ЗМІ, копірайтинг для компаній, що працюють на іноземний ринок, англомовний блог, робоче листування та звіти в міжнародних компаніях і навіть звичайні реферати чи ессе англійською.

Однак якщо ви не native speaker — не носій мови — то точно можете зіткнутись з питанням, а як буде найкраще сформулювати свою думку. Wordtune може з легкістю вирішити цю проблему, і не тільки.

Як це працює

Wordtune — це цілий набір інструментів для допомоги в написанні унікальних авторських текстів, що використовує штучний інтелект.

Програма не пише тексти замість автора і не забирає авторський стиль. Навпроти — вона підказує ідеї, пропонує перефразувати речення, допомагає зберігати послідовність викладки думок і, звісно, робить процес написання значно швидшим і цікавішим.

Що може робити Wordtune

Найперше і найпростіше, що може запропонувати вам штучний інтелект у написанні текстів — це перефразування.

Приміром, дамо програмі речення I am afraid that artificial intelligence wants to destroy humanity — "Я боюсь, що штучний інтелект хоче знищити людство". І ось ми маємо 10 альтернативних варіантів написання цієї думки.

Функцію переписування також можна використовувати і як перекладач. Можна внести у програму речення будь-якою іншою мовою, і вона дасть варіанти його написання англійською.

Інші фішки Wordtune — під назвою Spices — не менш вражаючі і корисні. Програма може:

надати приклад, що підкріпить вашу думку,

знайти визначення якогось терміну,

додати контраргумент, історичний факт та статистичні дані з посиланням на джерело

і навіть знайти вам підходящу надихаючу цитату.

Загалом — 12 функцій. Детальніше з ними ознайомитись можна тут.

Також штучний інтелект вміє жартувати. До прикладу, ось так:

"У великому місті може бути важко знайти справжнє кохання. Але, певно, ще важче знайти місце для паркування!"

Ця модель штучного інтелекту працює на базі загальних людських знань. Якщо програма пропонує вам якийсь конкретний факт, то додає до нього посилання на джерело.

Використовувати розширення Wordtune можна буквально там, де ви пишете:

Gmail,

Google Docs,

Outlook (веб-версія),

Facebook,

Whatsapp (веб-версія),

Microsoft Word та багато інших.

Умови та вартість

Спробувати базові інструменти Wordtune можна безкоштовно. Це функція переписування, допомога з підтримуванням правильного тону (формального чи неформального), а також скорочення та розширення тексту. Однак безкоштовний формат дозволяє лише 10 застосувань на день.

Преміум тариф вартує 9.99 доларів на місяць. Він включає функції базового, але з безлімітним застосуванням. До цього додається можливість переписування цілих параграфів і пріоритетна сервісна підтримка.

Фішки Wordtune Spices доступні безкоштовно для будь-якого тарифу, оскільки поки вони у бета-тестуванні. Також, у планах розробників програми ще безліч крутих фішок для написання ще досконаліших текстів.

Ну і звісно ж, штучний інтелект не замінить живих журналістів, блогерів чи письменників. Але може значно спростити процес написання, збільшити словниковий запас і допомогти писати впевненіше і якісніше.