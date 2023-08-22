TikTok использует геолокацию украинских военных в собственных целях

Приложение TikTok. Фото: depositphotos.com

Соцмедийное приложение TikTok, принадлежащее китайской компании, использует геолокацию украинских военных в своих целях. Китайцы собирают информацию для собственной разведки, когда украинские бойцы выкладывают любое видео с передовой.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев.

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Эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев считает, что китайцы собирают информацию для собственной разведки, когда украинские бойцы выкладывают любое видео с фронта.

"TikTok сливает максимально все о вас и вашем телефоне. Если у вас китайский смартфон и китайские приложения, они знают о вас все. И фотографии, и все пароли у них", — рассказал эксперт.

Напомним, TikTok звезда из Тернополя Вова Цыган выпустил свой первый трек. Vova Cigan, которого нередко можно увидеть с гитарой в руках общественного транспорта, презентовал первую авторскую песню "А та та" и видеоработу на нее.