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TikTok использует геолокацию украинских военных в собственных целях

22 августа 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
TikTok использует геолокацию украинских военных в собственных целях
Приложение TikTok. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Соцмедийное приложение TikTok, принадлежащее китайской компании, использует геолокацию украинских военных в своих целях. Китайцы собирают информацию для собственной разведки, когда украинские бойцы выкладывают любое видео с передовой.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев.

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Эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев считает, что китайцы собирают информацию для собственной разведки, когда украинские бойцы выкладывают любое видео с фронта.

"TikTok сливает максимально все о вас и вашем телефоне. Если у вас китайский смартфон и китайские приложения, они знают о вас все. И фотографии, и все пароли у них", — рассказал эксперт.

Напомним, TikTok звезда из Тернополя Вова Цыган выпустил свой первый трек. Vova Cigan, которого нередко можно увидеть с гитарой в руках общественного транспорта, презентовал первую авторскую песню "А та та" и видеоработу на нее.

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