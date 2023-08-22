TikTok использует геолокацию украинских военных в собственных целях
Соцмедийное приложение TikTok, принадлежащее китайской компании, использует геолокацию украинских военных в своих целях. Китайцы собирают информацию для собственной разведки, когда украинские бойцы выкладывают любое видео с передовой.
Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев.
TikTok использует геолокацию ВСУ
Эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев считает, что китайцы собирают информацию для собственной разведки, когда украинские бойцы выкладывают любое видео с фронта.
"TikTok сливает максимально все о вас и вашем телефоне. Если у вас китайский смартфон и китайские приложения, они знают о вас все. И фотографии, и все пароли у них", — рассказал эксперт.
Напомним, TikTok звезда из Тернополя Вова Цыган выпустил свой первый трек. Vova Cigan, которого нередко можно увидеть с гитарой в руках общественного транспорта, презентовал первую авторскую песню "А та та" и видеоработу на нее.