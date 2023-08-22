Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Застосунок TikTok використовує геолокацію українських військових у власних цілях arrow

Застосунок TikTok використовує геолокацію українських військових у власних цілях

22 серпня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Застосунок TikTok використовує геолокацію українських військових у власних цілях
Застосунок TikTok. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Соцмедійний застосунок TikTok, який належить китайській компанії, використовує геолокацію українських військових у власних цілях. Китайці збирають інформацію для власної розвідки, коли українські бійці викладають будь-які відео з передової.

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" заявив експерт з кібербезпеки Віталій Якушев.

Читайте також:

TikTok використовує геолокацію ЗСУ

Експерт з кібербезпеки Віталій Якушев вважає, що китайці збирають інформацію для власної розвідки, коли українські бійці викладають будь-які відео з фронту.

"TikTok зливає максимально все про вас і ваш телефон. Якщо у вас китайський смартфон і китайські додатки, вони знають про вас усе. І фотографії, і всі паролі у них", — розповів експерт.

Нагадаємо, TikTok зірка з Тернополя Вова Циган випустив свій перший трек. Vova Cigan, якого нерідко можна побачити з гітарою в руках у громадському транспорті, презентував першу авторську пісню "А та та" та відеороботу на неї. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз