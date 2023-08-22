Застосунок TikTok використовує геолокацію українських військових у власних цілях

Застосунок TikTok. Фото: depositphotos.com

Соцмедійний застосунок TikTok, який належить китайській компанії, використовує геолокацію українських військових у власних цілях. Китайці збирають інформацію для власної розвідки, коли українські бійці викладають будь-які відео з передової.

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" заявив експерт з кібербезпеки Віталій Якушев.

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Експерт з кібербезпеки Віталій Якушев вважає, що китайці збирають інформацію для власної розвідки, коли українські бійці викладають будь-які відео з фронту.

"TikTok зливає максимально все про вас і ваш телефон. Якщо у вас китайський смартфон і китайські додатки, вони знають про вас усе. І фотографії, і всі паролі у них", — розповів експерт.

Нагадаємо, TikTok зірка з Тернополя Вова Циган випустив свій перший трек. Vova Cigan, якого нерідко можна побачити з гітарою в руках у громадському транспорті, презентував першу авторську пісню "А та та" та відеороботу на неї.