Ученые создали новый пластик, способный изменять форму и превращаться в еду

Ученая, которая исследует в лаборатории. Фото: Freepik

С момента, когда люди впервые придумали пластик, прошло почти 200 лет, и за это время он буквально заполонил всю планету. В последние десятилетия ученые искали эффективные методы борьбы с материалом, и недавно создали пластик, способный менять форму и превращаться в еду.

Об этом сообщают ученые из Университета Токио.

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Создание нового типа пластика

Исследователи из Японии создали совершенно новый тип пластика, который прочный при комнатной температуре и легко разбирается на базовые части. По словам ученых из Токийского университета, под водой этот пластик способен распадаться и превращаться в пищу для млекопитающих.

Более того, этот материал может самостоятельно восстанавливаться и запоминать ранее существовавшие формы. Этот материал способен легко разлагаться как на специальных заводах для переработки, так и в природной среде.

Новый вид пластика, способный изменять форму. Фото: Университет Токио

По словам ученых, новый пластик создан на базе витримеров эпоксидной смолы, которые, на самом деле, очень хрупкие. Впрочем, исследователям удалось улучшить его рецептуру, добавив специальную молекулу, которая называется полиротаксаном.

В результате ученые получили пластик, который они назвали VPR, и у него есть определенные преимущества.

Преимущества нового пластика

Первым преимуществом этого материала является то, что после царапания скальпелем и нагревания до 150°C время его восстановления составляло одну минуту. Ученые также придали ему форму крана, после чего сплющили, но после этого материал смог восстановить форму.

Восстановление пластика при нагреве и без него. Фото: Университет Токио

Его можно с легкостью разобрать и утилизировать, если он больше не нужен. А в случае выбрасывания в окружающую среду она составляет меньшую проблему, чем обычные материалы.

"Инфраструктурные материалы для дорог и мостов часто состоят из эпоксидных смол, смешанных с такими соединениями, как бетон и углерод. Используя VPR, их было бы легче поддерживать, поскольку они были бы более прочными и поддавались лечению с помощью тепла. В отличие от обычных эпоксидных смол, этот новый материал твердый, но растяжимый, поэтому он прочно склеивает материалы различной твердости и удлинения, как это необходимо для производства автомобилей", — говорит ученый по имени Шота Андо.

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