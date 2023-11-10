Вчені створили новий пластик, здатний змінювати форму і перетворюватися на їжу

Вчена, яка досліджує в лабораторії. Фото: Freepik

З моменту, як люди вперше придумали пластик, минуло майже 200 років, та за цей час він буквально заполонив усю планету. За останні десятиліття вчені шукали ефективні методи боротьби з матеріалом, і нещодавно створили пластик, здатний змінювати форму і перетворюватися на їжу.

Про це повідомляють вчені з Університету Токіо.

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Створення нового типу пластику

Дослідники з Японії створили зовсім новий тип пластику, який міцний за кімнатної температури та легко розбирається на базові частини. За словами вчених з Токійського університету, під водою цей пластик здатний розпадатись і перетворюватися на їжу для ссавців.

Більш того, цей матеріал може самостійно відновлюватися і запам’ятовувати форми, які були раніше. Цей матеріал здатний легко розкладатися як на спеціальних заводах для переробки, так і в природному середовищі.

Новий вид пластику, який здатний змінювати форму. Фото: Університет Токіо

За словами вчених, новий пластик створений на базі вітримерів епоксидної смоли, які насправді є дуже крихкими. Втім, дослідникам вдалося покращити його рецептуру, додавши спеціальні молекулу, яка називається поліротаксаном.

У результаті вчені отримали пластик, який вони назвали VPR, та він має певні переваги.

Переваги нового пластику

Першою перевагою цього матеріалу є те, що після подряпання скальпелем та нагрівання до 150°C час його відновлення становив одну хвилину. Вчені також надали йому форму крана, після чого сплющили, але після цього матеріал зміг відновити свою форму.

Відновлення пластику при нагріванні та без нього. Фото: Університет Токіо

Його також можна з легкістю розібрати і утилізувати, якщо він більше не потрібний. А у разі викидання в навколишнє середовище він становить меншу проблему, ніж звичайні матеріали.

"Інфраструктурні матеріали для доріг і мостів часто складаються з епоксидних смол, змішаних із такими сполуками, як бетон і вуглець. Використовуючи VPR, їх було б легше підтримувати, оскільки вони були б міцнішими та піддавалися лікуванню за допомогою тепла. На відміну від звичайних епоксидних смол, цей новий матеріал твердий, але розтягується, тому він міцно склеює матеріали різної твердості та подовження, як це необхідно для виробництва автомобілів", — каже науковець на ім’я Шота Андо.

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