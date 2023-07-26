ВСУ сможет использовать ИИ для поддержки дронов, — Washington Post
Появление беспилотных летательных аппаратов с поддержкой искусственного интеллекта имеет большие перспективы для работы ВСУ. Так, все больше украинских компаний производят БПЛА оснащенные технологией ИИ.
Об этом пишет the Washington Post.
Как дроны оснащены ИИ помогут ВСУ
Как сообщает СМИ, во Львовской области успешно протестировали работу дрона под руководством ИИ. Так, БпЛА, вооруженный бомбой, подвергли воздействию электронного оборудования. Беспилотник, потеряв связь с оператором-человеком, не упал на землю, а напротив ускорился и уничтожил свою цель.
Таким образом, БпЛА, управляемый ИИ, избежал судьбы тысячи других дронов, утраченных на поле боя с русскими. Программное обеспечение искусственного интеллекта, учло электронные помехи, похожие на те, что обычно использует РФ. Также ИИ стабилизировал дрон и удерживал его нацеленным на предварительно выбранную цель.
"Возможности искусственного интеллекта помогают беспилотнику выполнять свою миссию, даже если его цель движется, что является значительным улучшением существующих беспилотников, отслеживающих определенные координаты", — говорится в сообщении СМИ.
К тому же улучшение скорости, дальности полета, грузоподъемности и других возможностей БПЛА немедленно влияют на поле боя. Так новейшие дроны позволяют Украине поражать цели еще более эффективно, как это было с Крымским мостом.
Напомним, операторы БпЛА показали, как уничтожили движущийся танк врага.
Также стало известно, что в Израиле военными операциями будет руководить искусственный интеллект.