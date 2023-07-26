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ВСУ сможет использовать ИИ для поддержки дронов, — Washington Post

26 июля 2023 11:27
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
ВСУ сможет использовать ИИ для поддержки дронов, — Washington Post
БПЛА "Sirko" украинского производства. Иллюстративное фото: facebook/Skyassist
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Появление беспилотных летательных аппаратов с поддержкой искусственного интеллекта имеет большие перспективы для работы ВСУ. Так, все больше украинских компаний производят БПЛА оснащенные технологией ИИ.

Об этом пишет the Washington Post.

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Как сообщает СМИ, во Львовской области успешно протестировали работу дрона под руководством ИИ. Так, БпЛА, вооруженный бомбой, подвергли воздействию электронного оборудования. Беспилотник, потеряв связь с оператором-человеком, не упал на землю, а напротив ускорился и уничтожил свою цель.

Таким образом, БпЛА, управляемый ИИ, избежал судьбы тысячи других дронов, утраченных на поле боя с русскими. Программное обеспечение искусственного интеллекта, учло электронные помехи, похожие на те, что обычно использует РФ. Также ИИ стабилизировал дрон и удерживал его нацеленным на предварительно выбранную цель.

"Возможности искусственного интеллекта помогают беспилотнику выполнять свою миссию, даже если его цель движется, что является значительным улучшением существующих беспилотников, отслеживающих определенные координаты", — говорится в сообщении СМИ.

К тому же улучшение скорости, дальности полета, грузоподъемности и других возможностей БПЛА немедленно влияют на поле боя. Так новейшие дроны позволяют Украине поражать цели еще более эффективно, как это было с Крымским мостом.

Напомним, операторы БпЛА показали, как уничтожили движущийся танк врага.

Также стало известно, что в Израиле военными операциями будет руководить искусственный интеллект.

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