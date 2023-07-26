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ЗСУ зможе використовувати ШІ для підтримки дронів, — Washington Post

26 липня 2023 11:27
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
ЗСУ зможе використовувати ШІ для підтримки дронів, — Washington Post
БПЛА "Sirko" українського виробництва. Ілюстративне фото: facebook/Skyassist
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Поява безпілотних літальних апаратів із підтримкою штучного інтелекту має великі перспективи для роботи ЗСУ. Так, все більше українських компаній виробляють БпЛА оснащені технологією ШІ.

Про це пише the Washington Post.

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Як повідомляє ЗМІ, на Львівщині успішно протестували роботу дрона під керівництвом ШІ. Так, БпЛА, оснащений бомбою піддали впливу електронного обладнання. Безпілотник втративши зв’язок із оператором-людиною, не впав на землю, а навпаки прискорився та знищив свою ціль. 

Таким чином БпЛА, керований ШІ, уникнув долі тисячі інших дронів, втрачених на полі бою з росіянами. Програмне забезпечення штучного інтелекту, врахувало електронні перешкоди, подібні до тих, що зазвичай використовує РФ. Також ШІ стабілізував дрон і утримував його націленим на попередньо вибрану ціль. 

"Можливості штучного інтелекту допомагають безпілотнику виконувати свою місію, навіть якщо його ціль рухається, що є значним покращенням існуючих безпілотників, які відстежують певні координати", — йдеться у повідомленні ЗМІ.

До того ж поліпшення швидкості, дальності польоту, вантажопідйомності та інших можливостей БпЛА негайно впливають на поле бою. Так новітні дрони дозволяють Україні вражати цілі ще ефективніше, як це було з Кримським мостом.

Нагадаємо, оператори БпЛА показали, як знищили рухомий танк ворога.  

Також стало відомо, що в Ізраїлі військовими операціями керуватиме штучний інтелект.

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