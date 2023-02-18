Вчені знайшли нову галактику - вона схожа на Чумацький Шлях

Ця галактика, як і Чумацький Шлях, почала формуватися дуже давно

За допомогою космічного телескопа "Джеймс Вебб" (JWST) астрономи виявили галактику, дуже схожу на Чумацький Шлях на ранніх етапах еволюції. Її вирішили назвати Бенгальський Вогонь, бо навколо неї помітили майже двадцять блискучих кулястих скупчень.

Про це пише Science Alert.

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Знімки "Джеймса Вебба" свідчать, що Бенгальський Вогонь існував, коли Всесвіту було лише чотири мільярди років. Це означає, що ця галактика, як і Чумацький Шлях, почала формуватися дуже давно.

Якщо Бенгальський Вогонь повторить долю Чумацького Шляху, тобто буде поглинати інші галактики, то приблизно за девʼять мільярдів років він може стати дуже схожим на нашу галактику. Це відкриття допоможе астрономам зрозуміти, як колись розвивався Чумацький Шлях.

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