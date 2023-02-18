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Астрономи знайшли нову галактику, вона дуже схожа на Чумацький Шлях

18 лютого 2023 15:27
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Вчені знайшли нову галактику - вона схожа на Чумацький Шлях
Ця галактика, як і Чумацький Шлях, почала формуватися дуже давно
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

За допомогою космічного телескопа "Джеймс Вебб" (JWST) астрономи виявили галактику, дуже схожу на Чумацький Шлях на ранніх етапах еволюції. Її вирішили назвати Бенгальський Вогонь, бо навколо неї помітили майже двадцять блискучих кулястих скупчень.

Про це пише Science Alert.

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Деталі

Знімки "Джеймса Вебба" свідчать, що Бенгальський Вогонь існував, коли Всесвіту було лише чотири мільярди років. Це означає, що ця галактика, як і Чумацький Шлях, почала формуватися дуже давно.

Якщо Бенгальський Вогонь повторить долю Чумацького Шляху, тобто буде поглинати інші галактики, то приблизно за девʼять мільярдів років він може стати дуже схожим на нашу галактику. Це відкриття допоможе астрономам зрозуміти, як колись розвивався Чумацький Шлях.

Нагадаємо, українські вчені з Національної академії заявили, що часто помічають над Києвом та областю непізнані летючі об'єкти. Їх природа незрозуміла, а кількість і групи скупчення доволі великі.

Компанія Rolls-Royce показала рендер ядерного реактора, який повинен забезпечити енергією базу на Місяці чи Марсі. Крім того, такий двигун мав би також застосовуватися і в космічних кораблях.

 

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