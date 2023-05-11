SpaceX вивела у космос ще 51 інтернет-супутник Starlink

Запуск ракети-носія Falcon 9 у космос. Фото: SpaceX/Twitter

У середу, 10 травня, компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник мобільного інтернету Starlink. Супутники були виведені на орбіту ракетою Falcon 9 з космодрому у Каліфорнії.

Про це повідомляє офіційний сайт SpaceX.

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Відомо, що запуск ракети Falcon 9 здійснили 10 травня о 13:09 за тихоокеанським часом (за київським часом — увечері) із космічного стартового комплексу на базі космічних сил Ванденберг у Каліфорнії (США).

Незабаром після запуску SpaceX повідомила, що супутники Starlink були успішно розгорнуті.

Згодом компанія показала, як перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотник-корабель Of Course I Still Love You, який стоїть у Тихому океані.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/wL2qRtrYxI — SpaceX (@SpaceX) May 10, 2023

За словами SpaceX, Starlink забезпечить високошвидкісний широкосмуговий доступ до Інтернету в місцях, де доступ був ненадійним, дорогим або зовсім недоступним.

With each launch of our first gen @Starlink satellites, we add over a Tbps of capacity to the constellation; allowing us to continue improving coverage and connecting more people around the world with high-speed internet from space pic.twitter.com/0lNlzo8mYA — SpaceX (@SpaceX) May 11, 2023

Нагадаємо, 20 квітня компанія SpaceX здійснила запуск найбільшої та найважчої ракети в світі Starship. Планувалося, що її перший тестовий політ наблизить повернення людей на Місяць, а в майбутньому, про яке творець та ідеолог проєкту Ілон Маск давно мріє, — і на Марс.

Проте під час польоту сталися певні складнощі і ракета вибухнула в небі.