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SpaceX вивела у космос ще 51 інтернет-супутник Starlink

11 травня 2023 08:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
SpaceX вивела у космос ще 51 інтернет-супутник Starlink
Запуск ракети-носія Falcon 9 у космос. Фото: SpaceX/Twitter
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 10 травня, компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник мобільного інтернету Starlink. Супутники були виведені на орбіту ракетою Falcon 9 з космодрому у Каліфорнії.

Про це повідомляє офіційний сайт SpaceX.

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Відомо, що запуск ракети Falcon 9 здійснили 10 травня о 13:09 за тихоокеанським часом (за київським часом — увечері) із космічного стартового комплексу на базі космічних сил Ванденберг у Каліфорнії (США).

Незабаром після запуску SpaceX повідомила, що супутники Starlink були успішно розгорнуті.

Згодом компанія показала, як перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотник-корабель Of Course I Still Love You, який стоїть у Тихому океані.

За словами SpaceX, Starlink забезпечить високошвидкісний широкосмуговий доступ до Інтернету в місцях, де доступ був ненадійним, дорогим або зовсім недоступним.

Нагадаємо, 20 квітня компанія SpaceX здійснила запуск найбільшої та найважчої ракети в світі Starship.  Планувалося, що її перший тестовий політ наблизить повернення людей на Місяць, а в майбутньому, про яке творець та ідеолог проєкту Ілон Маск давно мріє, — і на Марс.

Проте під час польоту сталися певні складнощі і ракета вибухнула в небі. 

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