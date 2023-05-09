Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Співзасновник Apple попередив про нову загрозу від штучного інтелекту arrow

Співзасновник Apple попередив про нову загрозу від штучного інтелекту

9 травня 2023 17:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Співзасновник Apple попередив про нову загрозу від штучного інтелекту
Співзасновник Apple і творець Siri Стів Возняк. Фото: Wikimedia Commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Співзасновник Apple і творець Siri Стів Возняк попередив, що штучний інтелект може використовуватися в поганих цілях та ускладнити виявлення шахрайства й дезінформації. На думку Возняка, контент, створений за допомогою ШІ, має маркуватися.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Яку загрозу несе ШІ 

"ШІ настільки розумний, що відкритий для поганих гравців, тих, хто хоче обдурити вас у тому, хто вони насправді", — сказав Возняк.

Він не вірить, що ШІ зможе замінити людей, тому що йому не вистачає емоцій, але попередив, що він зробить "поганих гравців" переконливішими, бо такі програми, як ChatGPT, можуть створювати текст, який "звучить дуже розумно".

Він стверджує, що відповідальність за програми, створені ШІ, лежить на тих, хто їх публікує: "Людина дійсно має взяти на себе відповідальність за те, що генерує ШІ".

Возняк сказав, що цю технологію неможливо зупинити, але додав, що можна навчити людей виявляти шахрайство та зловмисні спроби крадіжки особистої інформації.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що штучний інтелект замінить понад 26 млн вакансій на ринку праці та призведе до звільнень. Деякі компанії розповіли, що планують впровадити ШІ протягом п'яти років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB