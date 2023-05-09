Співзасновник Apple попередив про нову загрозу від штучного інтелекту

Співзасновник Apple і творець Siri Стів Возняк. Фото: Wikimedia Commons

Співзасновник Apple і творець Siri Стів Возняк попередив, що штучний інтелект може використовуватися в поганих цілях та ускладнити виявлення шахрайства й дезінформації. На думку Возняка, контент, створений за допомогою ШІ, має маркуватися.

Про це пише The Guardian.

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"ШІ настільки розумний, що відкритий для поганих гравців, тих, хто хоче обдурити вас у тому, хто вони насправді", — сказав Возняк.

Він не вірить, що ШІ зможе замінити людей, тому що йому не вистачає емоцій, але попередив, що він зробить "поганих гравців" переконливішими, бо такі програми, як ChatGPT, можуть створювати текст, який "звучить дуже розумно".

Він стверджує, що відповідальність за програми, створені ШІ, лежить на тих, хто їх публікує: "Людина дійсно має взяти на себе відповідальність за те, що генерує ШІ".

Возняк сказав, що цю технологію неможливо зупинити, але додав, що можна навчити людей виявляти шахрайство та зловмисні спроби крадіжки особистої інформації.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що штучний інтелект замінить понад 26 млн вакансій на ринку праці та призведе до звільнень. Деякі компанії розповіли, що планують впровадити ШІ протягом п'яти років.