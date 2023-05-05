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Штучний інтелект "оживив" Мону Лізу, Мілоську та Геркулеса: приголомшливі фото

5 травня 2023 18:17
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Нейромережа оживила героїв світових шедеврів — як вони виглядають
Штучний інтелект показав, як могли виглядати у реальному житті герої світових шедеврів. Фото: Новини.LIVE
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

У мережі поширюється чергова порція приголомшливої роботи штучного інтелекту — на цей раз він переніс у реальний світ героїв світових шедеврів. 

Відомо, що приголомшливі фото створив американський розробник Скотт Кекоа за допомогою StyleGAN. 

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Йому вдалося відтворити зовнішній вигляд Мони Лізи, Венери Мілоської, Геркулеса та інших. Цього разу технологія більше нагадує магію, що "оживила" зображення статуй і картини на справді реальних людей.

Мармурова статуя Давида

Цю мармурову статую, яка зображає біблійну постать Давида,  створив скульптор та художник Мікеланджело Буонарроті. Можливо, саме так виглядала людина, яка позувала творцеві.

 

Розробник оживив героїв всесвітніх шедеврів
Мармурова статуя Давида. Фото: Skott Kekoa/StyleGAN

Мона Ліза

Відомий дослідник Мони Лізи Сільвано Винченти вважає, що Леонардо да Вінчі насправді позував юнак у жіночій сукні. І це був не хто інший, як Салаї – учень відомого митця, написаний ним на картинах "Іван Хреститель" і "Ангел у плоті", де юнак наділений тією ж посмішкою. 

А ви як гадаєте, хто позував да Вінчі та чи могла це бути дівчина схожа на ту, яку відтворив штучний інтелект?

 

Як виглядає Мона Ліза у реальності: версія штучного інтелекту
Мона Ліза. Фото: Skott Kekoa/StyleGAN

Венера Мілоська

Це мармурова статуя богині Афродіти, датована приблизно 150 до н. е. Автор Венери Мілоської, на жаль, невідомий. Та може дівчина, яка йому позувала, виглядала саме так. 

 

Нейромережа показала, як виглядала Венера Мілоська у реальному житті: фото
Венера Мілоська. Фото: Skott Kekoa/StyleGAN

Геркулес або Геракл 

За основу розробник взяв мармурову статую юного Геракла (Геркулес і Геракл — це один і той самий персонаж. Плутанина сталася внаслідок перейменування грецьких героїв на римський лад). 

 

Нейромережа оживила героїв світових шедеврів: фото
Геракл. Фото: Skott Kekoa/StyleGAN

Антіной

Антіной був молодим коханцем і постійним супутником римського імператора Адріана. Скульптори часто ліпили його скульптури. Можливо, він виглядав саме так. 

 

Штучний інтелект оживив героїв світових шедеврів: як вони виглядають
Антіной. Фото: Skott Kekoa/StyleGAN

Як зізнається розробник, йому "подобається проводити лінії між мистецтвом та наукою".

"Наведені результати показують, що можливо із цією неймовірною технологією. "Справжні" зображення дають вам уявлення про те, як виглядала людина, яка стоїть за кожним витвором мистецтва", — розмірковує Кекоа.

Нагадаємо, ми ділилися курйозними фото супергероїв Marvel, яких штучний інтелект уявив пишнотілими. Дізнайтеся, як виглядає Залізна людина, Капітан Америка та Доктор Стрендж, яким час боротися з ожирінням. 

Раніше ми писали про те, що штучний інтелект перетворив героїв San Andreas на реальних людей. Вони виглядають як справжні актори фільму!

Також ми демонстрували, вражаючі фото штучного інтелекту, який переніс серіал "Друзі" у нуарний фільм 40-х. 

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