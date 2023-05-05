Нейромережа оживила героїв світових шедеврів — як вони виглядають

Штучний інтелект показав, як могли виглядати у реальному житті герої світових шедеврів. Фото: Новини.LIVE

У мережі поширюється чергова порція приголомшливої роботи штучного інтелекту — на цей раз він переніс у реальний світ героїв світових шедеврів.

Відомо, що приголомшливі фото створив американський розробник Скотт Кекоа за допомогою StyleGAN.

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Йому вдалося відтворити зовнішній вигляд Мони Лізи, Венери Мілоської, Геркулеса та інших. Цього разу технологія більше нагадує магію, що "оживила" зображення статуй і картини на справді реальних людей.

Мармурова статуя Давида

Цю мармурову статую, яка зображає біблійну постать Давида, створив скульптор та художник Мікеланджело Буонарроті. Можливо, саме так виглядала людина, яка позувала творцеві.

Мармурова статуя Давида. Фото: Skott Kekoa/StyleGAN

Мона Ліза

Відомий дослідник Мони Лізи Сільвано Винченти вважає, що Леонардо да Вінчі насправді позував юнак у жіночій сукні. І це був не хто інший, як Салаї – учень відомого митця, написаний ним на картинах "Іван Хреститель" і "Ангел у плоті", де юнак наділений тією ж посмішкою.

А ви як гадаєте, хто позував да Вінчі та чи могла це бути дівчина схожа на ту, яку відтворив штучний інтелект?

Мона Ліза. Фото: Skott Kekoa/StyleGAN

Венера Мілоська

Це мармурова статуя богині Афродіти, датована приблизно 150 до н. е. Автор Венери Мілоської, на жаль, невідомий. Та може дівчина, яка йому позувала, виглядала саме так.

Венера Мілоська. Фото: Skott Kekoa/StyleGAN

Геркулес або Геракл

За основу розробник взяв мармурову статую юного Геракла (Геркулес і Геракл — це один і той самий персонаж. Плутанина сталася внаслідок перейменування грецьких героїв на римський лад).

Геракл. Фото: Skott Kekoa/StyleGAN

Антіной

Антіной був молодим коханцем і постійним супутником римського імператора Адріана. Скульптори часто ліпили його скульптури. Можливо, він виглядав саме так.

Антіной. Фото: Skott Kekoa/StyleGAN

Як зізнається розробник, йому "подобається проводити лінії між мистецтвом та наукою".

"Наведені результати показують, що можливо із цією неймовірною технологією. "Справжні" зображення дають вам уявлення про те, як виглядала людина, яка стоїть за кожним витвором мистецтва", — розмірковує Кекоа.

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