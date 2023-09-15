Створення музики за лічені хвилини: айтівці створили нову нейромережу

Дівчина слухає музику. Ілюстративне фото: pixabay

У компанії Stability AI вирішили запустити новий ресурс, завдяки якому можна перетворити текст в пісні або фонове радіо. Раніше фахівці розробили одну з найвідоміших у світі нейромереж для того, щоб генерувати зображення за текстовим запитом, а саме Stable Diffusion.

Про це йдеться на сайті Stability AI.

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Особливості нейромережі

Зазначається, що для нового сервісу використовується остання модель Stable Diffusion. Проте її вивчали не на зображеннях, а на масиві аудіофайлів, а саме:

музиці;

звукових ефектах;

звучанні окремих музичних інструментах.

З прикладами того, як працює нейромережа, можна ознайомитися на сайті Stability AI.

Як працює нейромережа. Скриншот: Stability AI

Скільки це коштуватиме

Stable Audio буде мати три пакети:

безкоштовний: до 20 пісень на місяць тривалістю до 45 секунд;

професійний ($11,99 на місяць): до 500 пісень на місяць тривалістю до 90 секунд;

корпоративний: умови тарифу обговорюються в індивідуальному порядку.

Як це працює

"На відміну від більшості схожих моделей, які перетворюють текст в аудіо, Stable Audio здатна генерувати музичні треки різної тривалості, без фіксованої довжини. Таким чином, у творців є більше контролю над тим, наскільки довгою буде композиція", — йдеться у повідомленні.

Для того, аби зареєструватися на веб-сервісі, необхідна лише адреса електронної пошти. Аби зробити із тексту пісню або фонове аудіо, потрібно описати текстом бажаний результат та вказати тривалість аудіодоріжки.

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