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Створення музики за лічені хвилини: айтівці створили нову нейромережу

15 вересня 2023 10:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Створення музики за лічені хвилини: айтівці створили нову нейромережу
Дівчина слухає музику. Ілюстративне фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У компанії Stability AI вирішили запустити новий ресурс, завдяки якому можна перетворити текст в пісні або фонове радіо. Раніше фахівці розробили одну з найвідоміших у світі нейромереж для того, щоб генерувати зображення за текстовим запитом, а саме Stable Diffusion.

Про це йдеться на сайті Stability AI.

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Особливості нейромережі

Зазначається, що для нового сервісу використовується остання модель Stable Diffusion. Проте її вивчали не на зображеннях, а на масиві аудіофайлів, а саме:

  • музиці;
  • звукових ефектах;
  • звучанні окремих музичних інструментах.

З прикладами того, як працює нейромережа, можна ознайомитися на сайті Stability AI.

модель для написання музики
Як працює нейромережа. Скриншот: Stability AI

Скільки це коштуватиме

Stable Audio буде мати три пакети:

  • безкоштовний: до 20 пісень на місяць тривалістю до 45 секунд;
  • професійний ($11,99 на місяць): до 500 пісень на місяць тривалістю до 90 секунд;
  • корпоративний: умови тарифу обговорюються в індивідуальному порядку.

Як це працює

"На відміну від більшості схожих моделей, які перетворюють текст в аудіо, Stable Audio здатна генерувати музичні треки різної тривалості, без фіксованої довжини. Таким чином, у творців є більше контролю над тим, наскільки довгою буде композиція", — йдеться у повідомленні.

Для того, аби зареєструватися на веб-сервісі, необхідна лише адреса електронної пошти. Аби зробити із тексту пісню або фонове аудіо, потрібно описати текстом бажаний результат та вказати тривалість аудіодоріжки. 

Нагадаємо, ізраїльська компанія Magos Systems розробила радарну систему зі штучним інтелектом. Вона може розпізнавати будь-які дрони. Радар Magos AR-300 офіційно представлять через тиждень, на виставці у Далласі (США).

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