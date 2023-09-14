Нейромережа змусила легендарні українські меми заговорити іноземними мовами: відео
Компанія HeyGen надала доступ до своєї нейромережі, яка дозволяє редагувати відеофайли та перекладати їх іноземними мовами, зберігаючи при цьому голос та міміку людини. Користувачі відразу почали тестувати функцію.
Новини.LIVE зібрали популярні українські меми, які озвучила нейромережа.
Меми в озвучці нейромережі
Відомо, що скористатися функціями нейромережі можна усім користувачам у тестовому режимі. Наразі, у сервісі доступні переклади вісьмох мов: французької, іспанської, німецької, англійської, польської, хінді, португальської та італійської.
Також, нейромережа використовує технологію діпфейк. Це потрібно для того, щоб при озвучуванні вимова людини виглядала більш природньою.
Можливості HeyGen привернули увагу українців, які почали тестувати новий інструмент, озвучуючи легендарні меми.
gesha gesha i can't see 😭😭 pic.twitter.com/0dvVTAIVAw— підмогильна (@juliefounddead) September 11, 2023
Деякі меми виходять на міжнардний рівень: нейромережа Heygen навчилася переозвучувати відео іноземними мовами, зберігаючи при цьому оригінальний голос у кадрі. pic.twitter.com/td9bSkuF38— BV (@sho_tam_vlad) September 12, 2023
Нейромережа HeyGen переклала популярні відеомеми )) pic.twitter.com/N913RWCD7H— Pavlo (@rescuero) September 13, 2023
Trying out @HeyGen_Official pic.twitter.com/3gH4V1AE4s— Firefly (@dfbond) September 12, 2023
Нагадаємо, компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, щомісяця заробляє на своїй розробці близько 80 млн доларів. У найближчі 12 місяців сума річного заробітку може сягнути 1 млрд доларів.
Додамо, невідомий розробник створив свій аналог штучного інтелекту ChatGPT — WormGPT, призначений для допомоги хакерам у створенні шкідливих програм і проведенні фішингових атак. Доступ до чат-бота можливий через оформлення підписки.