Нейромережа змусила легендарні українські меми заговорити іноземними мовами: відео

Популярні українські меми. Колаж Новини.LIVE

Компанія HeyGen надала доступ до своєї нейромережі, яка дозволяє редагувати відеофайли та перекладати їх іноземними мовами, зберігаючи при цьому голос та міміку людини. Користувачі відразу почали тестувати функцію.

Новини.LIVE зібрали популярні українські меми, які озвучила нейромережа.

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Меми в озвучці нейромережі

Відомо, що скористатися функціями нейромережі можна усім користувачам у тестовому режимі. Наразі, у сервісі доступні переклади вісьмох мов: французької, іспанської, німецької, англійської, польської, хінді, португальської та італійської.

Також, нейромережа використовує технологію діпфейк. Це потрібно для того, щоб при озвучуванні вимова людини виглядала більш природньою.

Можливості HeyGen привернули увагу українців, які почали тестувати новий інструмент, озвучуючи легендарні меми.

gesha gesha i can't see 😭😭 pic.twitter.com/0dvVTAIVAw — підмогильна (@juliefounddead) September 11, 2023