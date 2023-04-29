Аналог Twitter: колишній виконавчий директор компанії запустив нову соціальну мережу

Колишній генеральний директор Twitter Джек Дорсі. Фото: колаж Новини.LIVE

Після звільнення з посади виконавчого директора Twitter, Джек Дорсі створив новий додаток, який настільки схожий на Twitter, що їх майже важко відрізнити. Цей додаток називається Bluesky.

Про це пише CNN.

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Зазначається, що новий додаток для соціальних мереж настільки схожий на Twitter, що їх майже важко відрізнити. Профілі, графіки та кольори майже ідентичні. Навіть творець той самий.

Додаток називається Bluesky. Він розроблений співзасновником і колишнім генеральним директором Twitter Джеком Дорсі.

Чим особливий Bluesky

Програма, яка була запущена в закритій бета-версії на iOS у лютому та на Android цього місяця, працює в децентралізованій мережі, яка надає користувачам більше контролю над тим, як працює служба, зберігаються дані та модерується вміст.

Останніми днями він набув популярності серед журналістів, політиків і знаменитостей, від представника Демократичної партії Александрії Окасіо-Кортез до моделі Кріссі Тейган і гурту 90-х Eve 6.

Що таке Bluesky

Bluesky називає себе "новою соціальною мережею для мікроблогів". За допомогою програми користувачі можуть публікувати та стежити за короткими оновленнями на часовій шкалі, як і в Twitter, хоча з деякими відмінностями. Наразі немає хештегів — головної функції Twitter — і прямих повідомлень.

За даними data.ai, Bluesky було завантажено понад 375 000 разів з Apple App Store, і список очікування продовжує бути заповнений запитами на реєстрацію. У Google Play Store описується, що Bluesky було завантажено понад 100 000 разів.

Нагадаємо, 22 квітня у Twitter з'явилась нова система верифікації облікових записів. Тепер організації можуть придбати собі "галочку" відповідного кольору за 1000 доларів на місяць.