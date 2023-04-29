Аналог Twitter: бывший исполнительный директор компании запустил новую социальную сеть

Бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси. Фото: коллаж Новини.LIVE

После увольнения з должности исполнительного директора Twitter Джек Дорси создал новое приложение, которое настолько похоже на Twitter, что их почти трудно отличить. Это приложение называется Bluesky.

Об этом пишет CNN.

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Отмечается, что новое приложение для социальных сетей настолько похоже на Twitter, что их почти трудно отличить. Профили, графики и цвета почти идентичны. Даже творец тот же.

Приложение называется Bluesky. Он разработан соучредителем и бывшим генеральным директором Twitter Джеком Дорси.

Чем особенный Bluesky

Программа, запущенная в закрытой бета-версии на iOS в феврале и на Android в этом месяце, работает в децентрализованной сети, которая предоставляет пользователям больше контроля над тем, как работает служба, хранятся данные и модерируется содержимое.

В последние дни он приобрел популярность среди журналистов, политиков и знаменитостей, от представителя Демократической партии Александрии Окасио-Кортез до модели Крис Тейган и группы 90-х Eve 6.

Что такое Bluesky

Bluesky называет себя "новой социальной сетью для микроблогов". С помощью программы пользователи могут публиковать и следить за краткими обновлениями на временной шкале, как и в Twitter, хотя с некоторыми отличиями. Пока нет хештегов — главной функции Twitter — и прямых сообщений.

По данным data.ai, Bluesky было загружено более 375 тысяч раз из Apple App Store, и список ожидания продолжает быть заполнен запросами на регистрацию. В Google Play Store описывается, что Bluesky было загружено более 100 000 раз.

Напомним, 22 апреля, в Twitter появилась новая система верификации аккаунтов. Теперь организации могут приобрести себе "галочку" соответствующего цвета за 1000 долларов в месяц.