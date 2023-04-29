Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Аналог Twitter: бывший исполнительный директор компании запустил новую социальную сеть arrow

Аналог Twitter: бывший исполнительный директор компании запустил новую социальную сеть

29 апреля 2023 09:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Аналог Twitter: бывший исполнительный директор компании запустил новую социальную сеть
Бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси. Фото: коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После увольнения з должности исполнительного директора Twitter Джек Дорси создал новое приложение, которое настолько похоже на Twitter, что их почти трудно отличить. Это приложение называется Bluesky.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Аналог Twitter

Отмечается, что новое приложение для социальных сетей настолько похоже на Twitter, что их почти трудно отличить. Профили, графики и цвета почти идентичны. Даже творец тот же.

Приложение называется Bluesky. Он разработан соучредителем и бывшим генеральным директором Twitter Джеком Дорси.

Чем особенный Bluesky

Программа, запущенная в закрытой бета-версии на iOS в феврале и на Android в этом месяце, работает в децентрализованной сети, которая предоставляет пользователям больше контроля над тем, как работает служба, хранятся данные и модерируется содержимое.

В последние дни он приобрел популярность среди журналистов, политиков и знаменитостей, от представителя Демократической партии Александрии Окасио-Кортез до модели Крис Тейган и группы 90-х Eve 6.

Что такое Bluesky

Bluesky называет себя "новой социальной сетью для микроблогов". С помощью программы пользователи могут публиковать и следить за краткими обновлениями на временной шкале, как и в Twitter, хотя с некоторыми отличиями. Пока нет хештегов — главной функции Twitter — и прямых сообщений.

По данным data.ai, Bluesky было загружено более 375 тысяч раз из Apple App Store, и список ожидания продолжает быть заполнен запросами на регистрацию. В Google Play Store описывается, что Bluesky было загружено более 100 000 раз.

Напомним, 22 апреля, в Twitter появилась новая система верификации аккаунтов. Теперь организации могут приобрести себе "галочку" соответствующего цвета за 1000 долларов в месяц.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас