Аналог Twitter: бывший исполнительный директор компании запустил новую социальную сеть
После увольнения з должности исполнительного директора Twitter Джек Дорси создал новое приложение, которое настолько похоже на Twitter, что их почти трудно отличить. Это приложение называется Bluesky.
Об этом пишет CNN.
Аналог Twitter
Отмечается, что новое приложение для социальных сетей настолько похоже на Twitter, что их почти трудно отличить. Профили, графики и цвета почти идентичны. Даже творец тот же.
Приложение называется Bluesky. Он разработан соучредителем и бывшим генеральным директором Twitter Джеком Дорси.
Чем особенный Bluesky
Программа, запущенная в закрытой бета-версии на iOS в феврале и на Android в этом месяце, работает в децентрализованной сети, которая предоставляет пользователям больше контроля над тем, как работает служба, хранятся данные и модерируется содержимое.
В последние дни он приобрел популярность среди журналистов, политиков и знаменитостей, от представителя Демократической партии Александрии Окасио-Кортез до модели Крис Тейган и группы 90-х Eve 6.
Что такое Bluesky
Bluesky называет себя "новой социальной сетью для микроблогов". С помощью программы пользователи могут публиковать и следить за краткими обновлениями на временной шкале, как и в Twitter, хотя с некоторыми отличиями. Пока нет хештегов — главной функции Twitter — и прямых сообщений.
По данным data.ai, Bluesky было загружено более 375 тысяч раз из Apple App Store, и список ожидания продолжает быть заполнен запросами на регистрацию. В Google Play Store описывается, что Bluesky было загружено более 100 000 раз.
Напомним, 22 апреля, в Twitter появилась новая система верификации аккаунтов. Теперь организации могут приобрести себе "галочку" соответствующего цвета за 1000 долларов в месяц.