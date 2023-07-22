Apple розробляє аналог ChatGPT: чи з'явиться серед користувачів

Люди біля магазину Apple. Фото: aroged.com

Компанія Apple розробляє свою модель штучного інтелекту — Apple GPT, якою вже активно користуються працівники всередині компанії. Таким чином Apple прагне конкурувати з провідним розробником у галузі ШІ — OpenAI.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Apple розробляє власну платформу для великих мовних моделей (LLM), які використовуються в ChatGPT та Google Bard, але стратегія випуску для споживачів поки що не чітка.

Платформу Ajax працівники компанії між собою називають Apple GPT. Наразі вона тестується і призупинена в використанні через проблеми з безпекою. За її допомогою поки що створюють прототипи продуктів, однак заборонено щось виготовляти для споживачів.

"Співробітники Apple кажуть, що інструмент компанії насправді копіює Bard, ChatGPT і Bing AI та не містить жодних нових функцій або технологій. Система доступна у вигляді вебпрограми й має спрощений дизайн, не призначений для публічного використання. Таким чином, зараз Apple не планує випускати його для споживачів, хоча активно працює над поліпшенням базових моделей", — зазначає видання.

Нагадаємо, що компанія Meta заявила, що випускає аналог ChatGPT — нову версію моделі LLaMA. Вона з'явиться з відкритим вихідним кодом, що дасть змогу іншим компаніям досягти успіхів у покращенні ШІ.